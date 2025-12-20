RAMADERIA
Òscar Ordeig fa una crida a la calma i diu que no s'amplia el primer radi del focus de PPA després del positiu a Sant Cugat
Actualment, 57 granges estan incloses en el perímetre després de la descoberta del nou animal
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha afirmat que s'ha modificat el segon radi del focus de pesta porcina africana després de la troballa d'un senglar positiu a Sant Cugat.
Tanmateix, ha fet una crida a la calma, confirmant que el primer radi no es modifica i que era "previsible" trobar algun positiu més allunyat.
“Aquest era un animal que estava malalt i l’hem trobat relativament d’hora des que es va infectar. Era normal que es pogués desplaçar una mica”, ha dit el titular d’Agricultura, que ha remarcat que tots els animals trobats fora del perímetre han sigut negatius. Aquest animal és el primer cas positiu que no es detecta a Cerdanyola del Vallès.
Els municipis inclosos en la zona de 0 a 6 quilòmetres dels casos inicials tenen prohibit l'accés al medi natural. Amb la modificació del segon radi s'hi inclouen Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Subirats.
Alhora, aquestes dos granges ara tindran restriccions a l’exportació, que està restringida a la zona de 20 quilòmetres del focus. Amb tot, Ordeig ha assegurat que en l’àmbit comercial s’ha avançat des de l’esclat del brot fa tres setmanes i ara el 78% dels mercats en els quals Espanya exporta carn de porc ja accepten la regionalització, és a dir, comprar carn de porc de fora de la zona més propera al focus.
Ordeig ha reiterat que dilluns el Govern proposarà una bateria de mesures per millorar la bioseguretat dins i fora de les explotacions que afectarà el transport d’animals, entrades i sortides de les granges i “llocs on els animals poden menjar de les escombraries com el porta a porta”. També dilluns es preveu publicar l'auditoria dels experts encarregada per la Generalitat sobre l'origen del brot i el paper del laboratori IRTA-CReSA. Les autoritats i cossos de seguretat han obert una investigació després que el laboratori de referència europeu informés que el virus detectat és “molt similar” al que s'utilitza en “infeccions experimentals” en laboratoris.
El conseller també ha detallat que compareixerà de forma regular al Parlament per informar de les novetats de pesta porcina africana. “He demanat que la primera compareixença sigui com més aviat millor”, ha afirmat.