TEMPORAL
Alerta per perill extrem d'allaus al Pirineu
Per la gran inestabilitat després de les fortes nevades
El MeteoCat i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha alertat del perill extrem per allaus a la Vall d'Aran, la Pallaressa, al Prepirineu, la Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser. El perill és fort a la Ribagorçana i la Vall Fosca, i a Perafita i Puigpedrós. Tot plegat després de l'episodi intens de nevades d'aquests darrers dies, que causen una gran inestabilitat.
El govern d'Aragó ha emés un comunicat on demana "màxima prudència a la població" i recorda que no s'ha d'esquiar fora de pistes ni fer esquí de muntanya pel perill de causar una allau, fins i tot amb sobrecàrregues dèbils.
El cap del servei de Seguretat i Protecció Civil del govern d'Aragó, Jorge Crespo, alerta de que els nous gruixos de neu es sumen a una situació "d'alta inestabilitat".
El Govern d'Aragó recorda que qualsevol imprudència pot tenir conseqüències greus, tant per a les persones afectades com per als equips de rescat, a causa de les condicions extremadament perilloses. Per tot plegat, demana limitar l'activitat a zones d'alta muntanya i respectar en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència.
També es recomana extremar la precaució en els desplaçaments, especialment a les carreteres de muntanya i en vies secundàries.