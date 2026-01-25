TRANSPORTS
Comença una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies, encara amb el servei suspés
Adif treballa en els 23 punts crítics de la via
Aquest diumenge a la tarda ha començat una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies a la seu del Departament de Territori, encara amb el servei suspés a tota Catalunya. La trobada torna a estar encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i amb la presència del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. També hi participen alts càrrecs d'Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d'Esquadra i Trànsit, entre altres perfils tècnics.
A la vegada, Adif i Renfe estan treballant per resoldre els 23 punts crítics que han detectat a la xarxa ferroviària per "minimitzar el risc de noves incidències" i restablir el servei "amb absolutes garanties".
Paneque va assegurar dissabte que la suspensió del servei era una decisió "encertada" i que, de cara a dilluns, informaran la ciutadania amb "un temps prudencial" sobre si Rodalies estarà operatiu o no.
Els 23 punts en què treballa Adif són en set línies, segons ha detallat el gestor, que ha remarcat que està fent un "gran esforç" per reparar els danys causats pel temporal i poder restablir el servei "en el menor temps possible". Cinc dels punts crítics detectats són a la demarcació de Barcelona, cinc més a Girona, nou a Tarragona i quatre a Lleida. A banda de la protecció de talussos i altres estructures, les actuacions també inclouen operacions en les vies.