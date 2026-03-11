Ferit un nen de 3 anys en un atropellament a l'avinguda Blondel de Lleida
El menor ha estat traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova per tal de mantenir-lo en observació després de, presumptament, rebre un cop al cap
Un nen de 3 anys ha resultat ferit aquesta tarda al ser atropellat per un vehicle a l’avinguda Blondel de Lleida. L’accident s’ha produït a les 18.04 hores quan el menor passava un pas de vianants acompanyat dels seus progenitors quan, presumptament, un vehicle turisme hauria travessat el semàfor en fase vermella, segons les primeres informacions que han facilitat fonts municipals. En el moment de travessar, el vehicle l’hauria colpejat amb el retrovisor al cap.
Al lloc hi ha anat diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles de la Guàrdia Urbana que s’han fet càrrec de l’atestat. El menor ha estat traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova per tal de mantenir-lo en observació.