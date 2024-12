Gabriel Anzaldi, gerent d'Eurecat Lleida: "La reindustrialització pot combatre la despoblació"

Publicat per Redacció Vint-i-dos Verificat per Creat: Actualitzat:

Adaptar-se a la transformació impulsada pels nous paradigmes tecnològics és essencial per garantir un futur sostenible i competitiu a Catalunya i a Europa. El director de la seu d’Eurecat a Lleida i director de Desenvolupament Científicotecnològic d’Eurecat, Gabriel Anzaldi, aborda els reptes i oportunitats per a la indústria, posant èmfasi en la innovació tecnològica, la sostenibilitat, la reindustrialització i la col·laboració publicoprivada, eixos centrals del Congrés Eurecat 2024.

Com valores la segona edició del Congrés Eurecat, en el context de Catalunya i Europa? El Congrés Eurecat s’ha reafirmat com a punt de trobada estratègic per abordar els reptes i oportunitats de les organitzacions. Enguany, el focus s’ha posat en la competitivitat industrial basada en la innovació tecnològica com a pilar de la competitivitat territorial. Les claus de futur giren entorn d’una major autonomia industrial que requereix fortes inversions en innovació i infraestructures que dinamitzin el desenvolupament tecnològic i la seva aplicabilitat. Catalunya, amb un centre tecnològic referent com Eurecat, està ben posicionada.

El lema és “El futur de la nostra indústria”. Quins avenços respecte a l’any passat destacaries? Enguany s’ha posat més èmfasi en la col·laboració entre agents públics i privats, així com en el desplegament de tecnologies d’alt impacte. Si l’any passat el debat se centrava en la transformació impulsada per la intel·ligència artificial, una tecnologia que es manté fortament, aquest any s’ha inclòs una perspectiva més holística cap a la reindustrialització sostenible i la resiliència davant dels riscos geopolítics, socials i climàtics.

Com està l’estat actual de la indústria a Catalunya. Quines són les dades més rellevants per a la indústria a Lleida? A Catalunya, la indústria continua creixent en contribució al PIB, amb l’agroalimentari com un sector estratègic, especialment a Lleida. El PIB de Catalunya va registrar un increment anual del 2,6% el 2023, amb la indústria creixent un 2,8%, amb una millora respecte l’any anterior, quan el PIB per habitant de Lleida es va situar per sobre de la mitjana catalana. La digitalització dels processos, el desplegament de la robòtica agrària i l’adopció creixent de la intel·ligència artificial estan transformant el sector agrícola. A més, la integració amb ciències alimentàries i models de bioeconomia circular reforça el posicionament de Lleida com a referent d’innovació agroindustrial. No obstant, l’èxit dependrà de la capacitat d’adaptació al context global.

Què vol dir ‘aplicar models de sostenibilitat i bioeconomia circular a les empreses’ i per què és un element imprescindible? És aprofitar els recursos biològics, reduir els excedents i maximitzar la reutilització en els cicles productius. Aquesta estratègia augmenta la competitivitat empresarial i garanteix la sostenibilitat ambiental i social. Eurecat, tractor de l’estratègia en bioeconomia, desenvolupa projectes amb empreses en l’ús de polímers naturals per a embalatges alimentaris, els usos de l’aigua regenerada, la recuperació de proteïna en la sansa de l’oli, l’aprofitament de residus en forma d’hidrogen renovable o els biocombustibles, entre d’altres.

En el context de la col·laboració publicoprivada, quins són els principals punts forts i febles? El sector públic aporta directrius estratègiques territorials i suport inicial, mentre que el privat aporta agilitat i enfocament al mercat. A Lleida aquesta col·laboració es materialitza tant estratègicament amb l’impuls del grup G10 com en projectes concrets com el BIOHUBCAT, que combina el coneixement tecnològic de centres com Eurecat amb el suport institucional i l’empenta empresarial. Des d’un punt de vista operatiu, és important comptar amb procediments i instruments que facilitin i no limitin aquesta col·laboració, i amb l’alineació entre polítiques industrials, tecnològiques i estratègies empresarials.

Què significa per a un territori com Lleida parlar de reindustrialització? Reindustrialitzar Lleida implica potenciar sectors característics del territori com pot ser l’agroalimentació tecnificada, per exemple. Apropar noves indústries al territori no només contribueix a diversificar l’economia local, sinó també a crear oportunitats laborals que poden ajudar a fixar població, especialment entre els joves. Això és important per combatre la despoblació en zones rurals. A Eurecat, creiem fermament que el desenvolupament de projectes i iniciatives centrats en tecnologies capdavanteres exerceix de pol d’atracció per al talent i els nous professionals.

Com ho feu? Eurecat actua com a catalitzador per a la innovació i l’aplicació industrial del coneixement, contribuint a l’accés a tecnologies emergents. Disposem d’infraestructures i laboratoris altament avançats per a l’ús de les empreses i la nostra capil·laritat territorial ha estat, des del nostre naixement, una prioritat. A Lleida hem impulsat projectes d’automatització intel·ligent per a l’agroindústria, solucions de bioeconomia circular, robòtica agrícola i plataformes d’intel·ligència artificial (IA), inclosa la IA generativa.

Canvi climàtic. Com poden les empreses de Lleida preparar-se per a situacions com la sequera i altres impactes similars? Han d’adoptar tecnologies que contribueixin a optimitzar l’ús dels recursos, especialment l’aigua, i a fomentar models de producció resilients que permetin mantenir funcions i processos davant esdeveniments extrems. Eurecat combina tecnologies avançades de reciclatge d’aigües, sistemes fisicoquímics i intel·ligència artificial per impulsar l’eficiència hídrica al territori.

Vivim en un món amb recursos limitats. Què poden fer les empreses per garantir la seva sostenibilitat? Prioritzar la transició energètica, les renovables i la desfossilització. I la implementació de solucions circulars que minimitzin la dependència de matèries primeres crítiques. Eurecat dona un ampli suport a aquest canvi a través d’assessorament, formació, desplegament tecnològic, laboratoris i l’impuls de projectes en hidrogen verd, biogàs, captura i utilització de carboni, bateries, nous materials, gestió de l’aigua i altres innovacions.

Com està Catalunya, respecte a Europa, en adopció de tendències com la sostenibilitat, la digitalització i la innovació industrial? Catalunya està alineada amb les tendències europees, amb estratègies que situen la sostenibilitat i la digitalització com a pilars fonamentals, però necessita més inversió per accelerar el desplegament de tecnologies crítiques, centrades en la innovació, l’eficiència productiva i l’adaptació dinàmica a les demandes del mercat. Aquestes infraestructures han de permetre la creació de solucions escalables i disruptives en entorns industrials. El rol de centres com Eurecat és essencial per liderar aquest procés de transformació, contribuint a reforçar l’ecosistema industrial local per competir a escala global mitjançant l’adopció de models innovadors, sostenibles i alineats amb les noves demandes tecnològiques.