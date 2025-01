Les tendències tecnològiques del 2025

Publicat per Redacció Vint-i-dos Verificat per Creat: Actualitzat:

Xips per a sectors clau i la Llei Europea de Xips

El disseny i fabricació de xips específics per a sectors estratègics com l’automoció, la Internet de les Coses (IoT) o els dispositius mèdics serà una de les grans tendències. Segons Ricard Jiménez, director científic de l’Àrea Industrial d’Eurecat, la Llei Europea de Xips potenciarà la competitivitat del continent i fomentarà una producció més sostenible i diversificada. Aquesta llei buscarà establir un ecosistema local de semiconductors que pugui esdevenir un pilar de l’economia tecnològica.

Intel·ligència artificial generativa i agentiva

La IA generativa continuarà transformant sectors creatius com el disseny, el màrqueting i els continguts multimèdia, alhora que s’integrarà amb tecnologies com la robòtica i la computació quàntica. Joan Mas, director científic de l’Àrea Digital, destaca que aquesta evolució obrirà noves oportunitats en àmbits com la medicina personalitzada, l’educació i la gestió empresarial.

Una altra innovació destacada serà la IA agentiva (Agentic IA), que crearà agents autònoms capaços d’analitzar dades, establir objectius i prendre decisions amb supervisió humana mínima. Aquesta tecnologia, un pas cap a la intel·ligència artificial general (AGI), podria transformar sectors com la gestió de recursos energètics i la planificació urbana.

Fermentació de precisió i biotecnologia

En l’àmbit biotecnològic, les tecnologies de fermentació de precisió guanyaran protagonisme, segons Francesc Puiggròs, director científic de l’Àrea de Biotecnologia. Aquesta tècnica permetrà desenvolupar aliments funcionals, proteïnes alternatives i ingredients més sostenibles, obrint camí cap a una alimentació adaptada a les necessitats modernes.

Protegir i potenciar el capital natural

La sostenibilitat també serà clau el 2025. Segons Miquel Rovira, director de l’Àrea de Sostenibilitat, tecnologies com la IA, els drons i les ciències òmiques seran crucials per protegir i maximitzar el capital natural, contribuint a la preservació dels recursos naturals i a la seva gestió eficient.

Regulació: IA Act europea

A partir del 2025, entrarà en vigor l’IA Act europea, que requerirà la certificació dels sistemes d’IA comercialitzats al continent. Joan Mas subratlla que aquest marc regulador garantirà que els sistemes d’IA compleixin amb els estàndards de seguretat i fiabilitat, reforçant la confiança en aquestes tecnologies.

Eurecat: anticipant el futur

Daniel Casellas, director científic d’Eurecat, explica que la tasca de prospecció tecnològica del centre té com a objectiu ajudar les empreses i institucions a anticipar-se a les oportunitats, definint els eixos que marcaran el futur de la innovació. Eurecat aposta per liderar el desenvolupament de solucions tecnològiques que transformin la societat i les economies globals.