La CIÈNCIA rere la creença en DÉU: una història complexa de tensió però també de relació mútua per explicar allò impossible
Ha mort el Papa Francesc. I ara tornarem a l’etern debat entre ciència i religió. Una relació impossible plena de tensió? O que ha tingut també etapes de coexistència i influència mútua? En parlem.
El cas de Galileu Galilei, condemnat per la Inquisició el 1633 per defensar l’heliocentrisme, ha estat sovint interpretat com el símbol d’un conflicte entre raó i fe. Però aquesta lectura pot simplificar en excés una relació més rica i matisada, i és que molts científics i pensadors creuen que ciència i religió no són camps rivals, sinó maneres complementàries de respondre preguntes: el “com” del món i el “perquè” de l’existència. Així ho defensa Stephen Jay Gould amb el concepte de “magistèries no superposades” (non-overlapping magisteria) [1], que proposa que ciència i religió tracten àmbits diferents del coneixement humà.
La religió en els orígens de la ciència
És fàcil oblidar que la ciència moderna va néixer, en part, en contextos profundament religiosos. Isaac Newton, considerat pare de la física moderna, era també un home profundament religiós que va dedicar més temps a l’estudi de la Bíblia que a la matemàtica. Per a ell, descobrir les lleis naturals era una manera de comprendre la ment de Déu [2]. Molts científics del Renaixement i la Il·lustració creien que l’univers funcionava segons un ordre racional establert per un creador. Aquesta confiança en l’ordre i la lògica va facilitar l’adopció del mètode científic com a eina per desxifrar aquest “llibre de la natura”, com el va anomenar Galileu.
Científics creients: una realitat sovint ignorada
És un tòpic pensar que la religió és cosa del passat entre científics. De fet, una enquesta realitzada per Pew Research Center (2009) va mostrar que el 33% dels científics nord-americans creuen en Déu, i un 18% creuen en un “esperit universal” [3]. Un dels casos més coneguts és el del genetista Francis S. Collins, director del Projecte Genoma Humà i posteriorment dels National Institutes of Health (NIH). En el seu llibre The Language of God (2006), Collins explica com va passar de l’ateisme a la fe cristiana i com la seva feina científica reforça la seva creença en un Déu creador i ordenador [4]. Collins no veu cap contradicció entre l’evolució darwiniana i la fe cristiana. De fet, defensa una postura anomenada evolució teista, que accepta l’evidència científica de l’evolució mentre manté que Déu hi juga un paper fonamental com a origen i guia del procés.
L’univers: creació divina o accident?
Una de les àrees on el debat entre ciència i religió és més intens és la cosmologia. La teoria del Big Bang, actualment la millor explicació científica de l’origen de l’univers, va ser proposada per Georges Lemaître, un sacerdot catòlic i físic belga, als anys 1920. Lemaître parlava d’un “atòm primitiu” com a punt de partida de l’expansió còsmica [5], teoria que ha estat interpretada per alguns com una possible al·lusió a la creació ex nihilo (a partir del no-res), una idea fonamental en moltes tradicions religioses. Així, la ciència es limita a explicar els processos físics que poden haver tingut lloc després del Big Bang, mentre que la pregunta de per què hi ha alguna cosa en lloc de res resta filosòfica i teològica. Com va escriure el físic Stephen Hawking a A Brief History of Time (1988): “Si descobrim una teoria completa [de l’univers], hauria de ser comprensible en els seus principis generals per tothom, i llavors tots podríem parlar sobre per què l’univers existeix. Si ho descobrim, seria el triomf definitiu de la raó humana, perquè llavors coneixeríem la ment de Déu.” [6]
La neurociència de la fe
En les darreres dècades, la ciència ha començat a estudiar la fe i l’espiritualitat des d’un punt de vista neurològic. Investigadors com Andrew Newberg, autor de How God Changes Your Brain (2009), han analitzat com la meditació, la pregària i les experiències religioses afecten l’activitat cerebral [7]. Els estudis indiquen que pràctiques religioses poden tenir efectes positius sobre la salut mental i física: redueixen l’estrès, milloren la resiliència emocional i augmenten la sensació de benestar. Dades que no proven l’existència de Déu, però suggereixen que la religió compleix funcions psicològiques importants. De la mateixa manera, alguns científics com Sam Harris argumenten que aquestes experiències espirituals poden ser reproduïdes sense apel·lar a cap entitat divina, mitjançant tècniques de meditació laica o psicodèlics.
Dues finestres al mateix misteri?
La ciència busca entendre com funciona l’univers mitjançant l’observació i l’experimentació. La religió, en canvi, intenta donar sentit a la nostra existència i establir valors i significats. Tot i els punts de fricció històrics, cada vegada més veus defensen una relació dialogant entre ambdues. Com va dir el biòleg evolutiu Theodosius Dobzhansky, profundament religiós: “Res té sentit en biologia si no és a la llum de l’evolució”... però també va sostenir que l’evolució era l’eina utilitzada per Déu per crear la vida [8].
Potser el futur del pensament humà no passarà per escollir entre ciència o fe, sinó per trobar una nova manera d’entendre-les com dues formes de respondre a l’etern misteri de l’existència.
Referències
- Gould, S. J. (1999). Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life.
- Westfall, R. S. (1980). Never at Rest: A Biography of Isaac Newton.
- Pew Research Center (2009). Scientists and Belief.
- Collins, F. S. (2006). The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief.
- Kragh, H. (1996). Cosmology and Controversy: The Historical Development of Two Theories of the Universe.
- Hawking, S. (1988). A Brief History of Time.
- Newberg, A., & Waldman, M. R. (2009). How God Changes Your Brain.
- Dobzhansky, T. (1973). The American Biology Teacher.