Registre de jornada: noves normatives que arriben per canviar el fitxar
SEGRE i Esofitec presenten un nou podcast per parlar de les novetats legals del sector
El maig de 2019, el registre obligatori de jornada es va convertir en una realitat per a totes les empreses catalanes. Cinc anys després, un nou Avantprojecte de Llei promet fer un pas més en aquesta regulació, introduint criteris molt més estrictes, tecnologia obligatòria i sancions més dures que podrien arribar fins als 10.000 euros per treballador afectat.
Per entendre les implicacions d’aquesta normativa en el dia a dia empresarial, el nou pòdcast Estamos abiertos, produït per SEGRE i Esofitec, ha dedicat el seu primer capítol a analitzar aquesta qüestió clau en l’àmbit dels recursos humans. Una iniciativa que arriba en un moment d’incertesa sobre com afectarà la legislació a diferents sectors, especialment aquells amb condicions laborals més específiques com l’agricultura lleidatana.
Un marc legal encara per definir
Les noves mesures exigeixen un registre digital, immediat i personalitzat de la jornada laboral, amb conservació de dades durant quatre anys i accés garantit per a treballadors, representants i inspecció. Tanmateix, aquesta normativa genera encara molts dubtes entre els professionals del sector. Jesús Gabás, consultor d’RH a Esofitec, apunta una de les principals preocupacions: “La norma planteja dubtes sobre la protecció de dades i també sobre com faran per al control i la inspecció, ja que existeixen moltes aplicacions al mercat i els inspectors no han de conèixer-les totes.” Aquesta incertesa és compartida per altres experts, com explica Mavi, assessora i sòcia d’EADe Consultors: “Estem esperant a veure què es publica finalment i com es gestiona. La llei normalment és molt bàsica i després cal esperar els reglaments i veure com es desenvolupa.”
Entre la realitat i el paper: sectors molt diferents
Una de les reflexions més repetides en l’episodi del pòdcast és que no tots els sectors tenen la mateixa facilitat per adaptar-se. Mentre que en una oficina pot ser senzill implementar un sistema digital de fitxatge, al camp o en sectors amb jornades canviants, el repte és molt més gran. Així ho resumeix Santi Sans, responsable de recursos humans del Grup SEGRE: “Per a alguns sectors serà molt fàcil i recollir aquesta informació sempre va molt bé per prendre decisions, però s’haurà de legislar molt bé perquè hi ha altres sectors, com aquí a Lleida l’agricultura, que serà molt difícil.” A més, Sans assenyala un problema cultural de fons: “El tema del fitxatge és ja de 2019, no és nou. Avui dia, hi ha gent que porta 20 anys sense fitxar i no ho fan, hi són reticents o se n’obliden.” Jesús Gabás afegeix: “El que cal contemplar és que cada sector és una casuística diferent. És diferent una oficina o una línia de producció que tenen un horari d’entrada i de sortida, que altres on això és més difús.”
Un pòdcast per entendre el present i futur del treball
Estamos abiertos és el nou pòdcast mensual de SEGRE, conduït per la periodista Mariví Chacón i dedicat a parlar de recursos humans amb una mirada oberta, propera i rigorosa. En cada capítol, experts de diferents àmbits reflexionen sobre temes clau que afecten directament treballadors i empreses. Aquest primer episodi, centrat en el registre de jornada, deixa clar que parlar de recursos humans no és només parlar d’administració o nòmines, com apuntava Chacón: “No se sol parlar o es desconeix el que suposa la gestió de treballadors i normatives que han de complir les empreses i el cost que suposa un treballador per a l’empresa realment.” El pròxim capítol del pòdcast, sobre una qüestió que genera gran interès: existeix el departament de recursos humans ideal?