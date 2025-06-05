e-Maintenance: el servei tècnic de Canon que s’anticipa als problemes
El servei tècnic de Canon preveu incidències tècniques gràcies a un sistema centralitzat, que al seu torn millora les màquines del futur
La clau de l’èxit de Sistemas de Oficina Integra SL, distribuïdor oficial de Canon a Lleida, Tarragona i Osca, no només recau en la qualitat dels seus equips multifuncionals, sinó en el seu potent servei tècnic, basat en la tecnologia e-Maintenance. Aquest sistema de monitorització remota situa l’empresa entre els referents del sector a nivell mundial. “El nostre objectiu és que el client ni s’adoni del problema. El solucionem abans que hi pensi”, explica el seu CEO, Manuel Urbano, que dirigeix una plantilla de prop de 40 persones. Aquesta filosofia d’atenció proactiva ha estat fonamental per posicionar-se com a millor distribuïdor de Canon a Espanya durant dos anys consecutius, al davant de competidors de Madrid, València o Sevilla.
Tecnologia que treballa per tu, 24/7
El sistema e-Maintenance connecta les més de 5.000 màquines instal·lades per l’empresa amb servidors centrals situats al Japó. Aquest canal tecnològic permet detectar de forma automàtica qualsevol incidència tècnica, enviant alertes immediates als tècnics. “Si una màquina s’encalla un cop, ho veiem. Si es repeteix, ja sabem exactament on i per què”, detalla Urbano. A més, el sistema envia informació en temps real sobre el nivell de tòner o possibles desgasts mecànics, la qual cosa permet enviar recanvis o intervenir abans que el client ho necessiti. Aquest funcionament proactiu redueix els temps d’inactivitat i millora de manera notable l’experiència del client.
La impressió com a servei integral
El model de negoci es basa gairebé exclusivament en clients empresarials. El 90% dels equips es lliuren mitjançant el sistema de rènting, amb contractes de cicles de cinc anys i unes quotes mensuals molt competitives. Això permet als clients disposar de tecnologia d’última generació sense haver de fer una gran inversió inicial. Per a empreses amb menys necessitats, també s’ofereixen opcions de reutilització d’equips, dins d’un model d’economia circular. “Tenim equips revisats a fons pel nostre servei tècnic, que funcionen com nous, a preus més assequibles”, apunta Urbano.
Una visió global, un servei local
La informació recollida per e-Maintenance no només serveix per millorar el servei tècnic local, sinó que alimenta una base de dades mundial que Canon utilitza per millorar constantment els seus equips. “Cada nou model que ens arriba ha corregit problemes que el sistema ha detectat a tot el món”, explica el CEO, que va iniciar el seu projecte a Lleida el 1998 després d’haver treballat per Canon Espanya. Aquesta combinació de tecnologia global i proximitat territorial ha permès a l’empresa assolir una facturació anual de sis milions d’euros, amb un volum d’impressions que supera els 170 milions de còpies anuals –o, com descriu gràficament Urbano, l’equivalent a 38 tràilers plens de paper–.
Canon, molt més que impressores
Tot i que el focus principal són els equips d’oficina, Canon també és un referent en tecnologia mèdica, amb solucions per a radiologia, oftalmologia o diagnòstic precoç del càncer. Una mostra de la capacitat d’innovació d’aquesta marca japonesa, i del potencial que pot tenir un bon servei tècnic per dur aquesta tecnologia fins a l’últim client.