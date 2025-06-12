Eurecat Lleida impulsarà projectes d'IA per a la sostenibilitat digital
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la regidora Pilar Bosch han visitat les instal·lacions on el centre tecnològic potenciarà la innovació territorial
El centre tecnològic Eurecat Lleida reforçarà la seva estratègia d'innovació d'alt valor amb l'ecosistema empresarial lleidatà, convertint-se en un node clau per a projectes que impulsaran la sostenibilitat i la transformació digital, amb la intel·ligència artificial com a eix vertebrador. Així ho ha anunciat avui el director general d'Eurecat, Xavier López, durant la visita institucional de l'alcalde Fèlix Larrosa i la regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch.
El nou Pla estratègic triennal d'Eurecat aposta per "noves línies de recerca orientades a donar resposta als grans desafiaments de les empreses, amb enfocaments multitecnològics, multisectorials i socials adaptats a les singularitats i fortaleses de cada territori", segons ha destacat Xavier López. El creixement del centre a Lleida n'és una evidència clara, passant de set professionals l'any 2015 als 37 actuals, consolidant-se com a pol d'atracció i retenció de talent qualificat.
Gabriel Anzaldi, gerent d'Eurecat Lleida i director d'Ecosistemes d'Eurecat, ha subratllat que "impulsarem línies que integren la tecnologia amb la realitat del territori, amb solucions que aborden simultàniament la innovació empresarial, el benestar de les persones i la sostenibilitat ambiental".
Agenda tecnològica ambiciosa
Els pròxims anys, Eurecat Lleida desenvoluparà una agenda tecnològica enfocada a donar resposta als principals reptes socials i empresarials. L'estratègia contempla solucions avançades en gestió urbana, agricultura de precisió i sostenibilitat, mitjançant tecnologies d'avantguarda com la intel·ligència artificial, biologia sintètica, tecnologies ambientals, ciències de la vida i robòtica.
El full de ruta també preveu avenços significatius en robòtica cognitiva i autònoma per automatitzar processos industrials i agrícoles, així com en robòtica assistencial orientada a la cura de les persones. A més, el centre prioritzarà el desenvolupament de solucions per a la descarbonització i l'ús eficient de recursos, reforçant la transició verda al territori.
Deu anys d'innovació tecnològica a Lleida
Anzaldi ha destacat que Eurecat Lleida "ha consolidat la seva posició com a agent estratègic per a la innovació amb les empreses del territori, després d'una trajectòria de 10 anys". Aquesta etapa ha estat marcada per aliances estratègiques i un fort compromís amb tots els actors locals, incloent empreses, centres de coneixement, associacions i administracions.
"Ara, amb l'inici d'un nou Pla estratègic triennal, Eurecat redobla el seu compromís de proximitat, accelerant l'aplicabilitat del coneixement i la industrialització de la innovació amb empreses en sectors clau com l'agroalimentació, la maquinària agrícola, i la salut, entre altres", ha afegit.
Creixement i impacte territorial
El nou Pla estratègic d'Eurecat defineix missions tecnològiques orientades als grans reptes globals: salut i benestar, autonomia industrial, sobirania tecnològica, qualitat ambiental, resiliència climàtica i la nova era digital. Amb aquesta visió, el centre preveu créixer més d'un 40% en tres anys i assolir els 100 milions d'euros d'ingressos.
Eurecat s'ha consolidat com una de les organitzacions de recerca aplicada més importants del sud d'Europa, amb més de 800 professionals, ingressos superiors als 69 milions d'euros anuals i servei a més de 3.200 empreses. El centre compta amb onze seus a Catalunya, inclosa Lleida, i presència a Màlaga, Madrid i Xile, participant en més de 200 projectes d'R+D+I i amb més de 230 patents i 10 spin-off.