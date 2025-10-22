El Mode IA de Google arriba a Espanya: així afectarà als professionals del màrqueting
La nova funcionalitat, que ja ha superat els 100 milions d'usuaris actius mensuals, permet cerques més complexes i interactives en més de 200 països i territoris
Paco Rivillas, director de solucions de negoci i insights a Google Espanya, ha anunciat aquest dimecres que el Mode IA finalment ha arribat a Espanya, després d'una expansió gradual que va començar fa uns anys.
Google ha implementat el Mode IA en la Cerca en més de 35 idiomes i en més de 40 països i territoris nous, entre els quals s'inclouen Espanya, Alemanya i Itàlia. Aquesta nova funcionalitat ha superat ràpidament els 100 milions d'usuaris actius mensuals només als Estats Units i l'Índia, i actualment està disponible en més de 200 països i territoris arreu del món.
El Mode IA ofereix una nova manera de cercar a Google. Els usuaris poden buscar amb text, imatges o àudio, i rebre respostes detallades que tenen en compte el context, gràcies a les capacitats de raonament, pensament i multimodalitat més avançades de Google. Per als professionals del màrqueting, això representa una nova forma d'arribar a les audiències en els moments importants, ja que la cerca està evolucionant de les paraules clau a les respostes interactives i enriquides.
Entendre el Mode IA en el seu context
Cada any es realitzen més de cinc bilions de cerques a Google. El Mode IA està desenvolupant un paper cada vegada més important a l'hora de proporcionar respostes a cerques més llargues, complexes i específiques arreu del món.
Un exemple d'una consulta complexa que el Mode IA pot gestionar expertament seria: "Vull entendre els diferents mètodes de preparació de cafè. Fes una taula comparant les diferències en el sabor, la facilitat d'ús i l'equip necessari". El Mode IA també s'ha dissenyat per "repreguntar": "Quin és el gruix ideal del gra per a cada mètode?"
Aquestes cerques demostren que avui dia els usuaris poden preguntar a Google pràcticament de tot i esperar respostes personalitzades i detallades, a més d'enllaços a llocs web rellevants per poder aprofundir en el tema.
Què implica el Mode IA per als professionals del màrqueting
Quan s'analitzen les cerques anteriors, per als professionals del màrqueting queda clar que els clients potencials estan proporcionant molt més context que el que es pot extreure de les paraules clau. Aquestes cerques complexes representen una oportunitat perquè els professionals del màrqueting ofereixin contingut i anuncis encara més útils i rellevants, alineats amb la intenció del client.
Tenint això en compte, això és el que pots fer per aparèixer en els moments clau amb els missatges adequats:
Anar un pas més enllà en l'estratègia de SEO
A mesura que la Cerca de Google evoluciona, l'objectiu principal continua sent el mateix: ajudar els usuaris a trobar contingut autèntic i original que aporti un valor únic. Google vol continuar ressaltant contingut que satisfaci les necessitats dels usuaris i que sigui útil i de qualitat.
Des de la perspectiva del màrqueting, continua centrant-te en oferir als usuaris contingut útil i de qualitat al teu lloc web. El contingut ha d'anticipar-se a les cerques de seguiment. Per exemple, després de buscar "diferents mètodes per preparar cafè", una persona podria repreguntar "són fàcils d'utilitzar?" o "quina és la política de devolucions?". Les marques que proporcionen informació clara i detallada dissenyada per respondre a les preguntes dels clients tenen més probabilitats d'aparèixer en les respostes potenciades per IA de Google.
Optimitzar per a les cerques per veu i visuals
Les marques han d'assegurar-se que tenen una completa biblioteca d'imatges de productes d'alta qualitat, cadascuna acompanyada de metadades clares i específiques que descriguin amb precisió el que es mostra. Això facilita que els sistemes d'IA processin, mostrin i destaquin el contingut en els resultats de cerca. D'aquesta manera, es pot potenciar la visibilitat de la marca a mesura que els usuaris realitzen cerques amb la càmera del seu telèfon i amb la veu.
Crear una navegació web senzilla
També és important que el teu lloc web sigui fàcil de navegar i que els usuaris puguin trobar la informació que busquen. Fins i tot el millor contingut i més detallat pot resultar decebedor si els usuaris arriben a una pàgina sobrecarregada que es carrega massa lentament.
Construir pensant en els aspectes tècnics
Des d'un punt de vista tècnic, les dades estructurades són útils per compartir informació sobre el contingut en un format llegible per màquines que els nostres sistemes tindran en compte. Si utilitzes dades estructurades, assegura't de seguir les directrius, com verificar que tot el contingut de les etiquetes també sigui visible a la teva pàgina web.
Totes aquestes suggerències haurien de complementar el teu treball de màrqueting digital i SEO, ajudant la teva marca a oferir contingut i informació útils als clients en tots els resultats de la Cerca de Google, inclòs el Mode IA.
Noves oportunitats per portar el teu màrqueting més enllà amb IA Max
IA Max per a Campanyes de Cerca és una opció eficaç per ampliar la teva cobertura a la Cerca de Google, incloses les experiències impulsades per IA, ja que per exemple amb Mode IA, estem veient que les cerques són 2-3 vegades més llargues. IA Max utilitza els models de llenguatge de Google per ampliar automàticament la teva cobertura i descobrir aquestes noves consultes d'alt valor, la qual cosa augmenta el rendiment i els ingressos incrementals.
IA Max ja està disponible a tot el món en fase beta i aprofita el contingut del teu lloc web i anuncis existents per anar més enllà de les paraules clau de cerca que has seleccionat manualment. Després, adapta el text de l'anunci per a aquella consulta i moment concret. Finalment, IA Max pot dirigir els usuaris a la pàgina de destinació més rellevant per a la cerca realitzada.
Només has de marcar l'opció d'IA Max a les teves campanyes de Google Ads per activar aquestes funcionalitats i serà una de les millors maneres d'habilitar els teus anuncis per a les noves oportunitats que porten Mode IA i en Vistes Creades amb IA. (Actualment estem provant els anuncis en Mode IA als EUA).
Els anunciants que adopten IA Max per a Campanyes de Cerca aconsegueixen un 27% més de conversions amb un CPA o ROAS similars respecte als que fan servir campanyes amb paraules clau exactes i de concordança de frase.
Aprofita al màxim l'oportunitat que ofereix el Mode IA
Per als professionals del màrqueting i els anunciants, aquesta és la vostra oportunitat d'actuar amb antelació i obtenir l'avantatge del pioner. En un món que ho pregunta tot, la teva marca pot estar present i formar part de les respostes que busquen els usuaris en el Mode IA i més enllà.