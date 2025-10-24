Un asteroide amb nom lleidatà: arriba Vint-i-dos de l'octubre
El número 57 de la revista Vint-i-dos ens convida a explorar l’univers, la innovació i el talent local, amb l’asteroide Cosialls com a protagonista estel·lar.
Aquest diumenge 26 d’octubre, encartada amb diari SEGRE hi trobaràs una nova edició de la revista Vint-i-dos, amb un número que ens convida a mirar cap al cel, cap al futur i cap a les innovacions que neixen a casa nostra.
El gran protagonista d’aquesta edició és l’asteroide 662607 Cosialls, batejat en honor al professor lleidatà Anicet Cosialls. El gest ve de la mà de Kacper Wierzchos, astrofísic format a Lleida i actualment investigador a Arizona per a la NASA. En una entrevista que podreu llegir diumenge, Wierzchos explica com el seu antic professor li va despertar la passió per l’astronomia i com, anys després, ha volgut agrair-li-ho posant el seu nom a una roca que orbita entre Mart i Júpiter. El número assignat a l’asteroide, 662607, coincideix amb els primers dígits de la constant de Planck, en una picada d’ullet a la física que els va unir.
Alimentació del futur: ciència que nodreix
La revista també dedica un extens reportatge a les noves tecnologies alimentàries que s’estan desenvolupant des de Lleida. Investigadors de la UdL treballen en nanoemulsions i sistemes d’encapsulació per millorar l’absorció de compostos bioactius com el β-carotè o la curcumina. L’objectiu? Crear aliments funcionals que no només nodreixin, sinó que contribueixin activament a la salut pública. En parla també Gemma Oms, professora i divulgadora, que defensa una alimentació més saludable, sostenible i tecnològicament avançada.
Energia verda des de la depuradora
Aqualia, empresa que gestiona el cicle de l’aigua a Lleida, ha aconseguit generar electricitat a partir d’hidrogen a la depuradora de Sot de Fontanet. Un projecte pioner que transforma biogàs en energia neta, alimenta vehicles amb biometà i converteix la planta en un referent d’economia circular.
Pàdel amb intel·ligència artificial
El club Waps de Torrefarrera acull les primeres Olimpíades de pàdel amb tecnologia IA gràcies a l’empresa emergent catalana Aiball. El sistema analitza cada moviment dels jugadors, ofereix estadístiques personalitzades i fins i tot genera vídeos de les millors jugades. Una revolució esportiva que ja utilitzen figures com Ari Sánchez, número u mundial.
Ecommerce i innovació digital
La marca de calçat Gioseppo ha duplicat la seva taxa de conversió gràcies a l’APP desenvolupada per Reskyt, amb 120.000 descàrregues i una estratègia digital que connecta amb la Generació Z. La revista recull les claus d’aquest èxit presentades a l’Ecommerce Tour Alacant 2025.
Llei Antifrau: compte enrere per adaptar-se
Víctor Bernués, consultor d’Esofitec, explica els reptes que afronten les empreses davant l’entrada en vigor de la nova normativa de facturació electrònica. Un canvi que no és només tècnic, sinó també operatiu i estratègic.
Agrobiotech Innovation Forum: tecnologia al servei del territori
Eurecat presenta al fòrum de Fira de Lleida solucions que integren robòtica, IA, bioeconomia i descarbonització per transformar el sector agroalimentari. Un esdeveniment que vol situar Lleida com a referent europeu en innovació aplicada.