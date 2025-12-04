Manel Caballero, CEO d'Esofitec: "La normativa és un accelerador efectiu"
Manel Caballero és CEO de la consultora tecnològica Esofitec, que acaba de desembarcar a Barcelona en ple auge de les normatives de digitalització
La consultora tecnològica, Esofitec, nascuda a Lleida fa 33 anys, ha marcat una fita estratègica en inaugurar la seva seu a Barcelona. Aquesta obertura no només reafirma el seu compromís amb la proximitat als seus clients, sinó que es produeix en un moment d’intensa activitat reguladora que està transformant la digitalització del teixit empresarial espanyol.
Enhorabona, Manel, per la nova oficina a Barcelona. Tot i que ja semblava que Esofitec ja hi fossiu de fa temps. Què suposa obrir una oficina a la capital?
L’obertura de les oficines a Barcelona representa un pas natural, tot i que significatiu, per a la companyia. Ja comptàvem amb clients i operàvem a la zona, però la seu física marca una nova etapa, especialment després de la recent fusió amb Creinsa, empresa que tenia la seva seu a Barcelona. El nostre negoci és la proximitat. Tenim diferents seus en diferents llocs d’Aragó i Catalunya perquè el client entengui que som un partner local. Barcelona ja era un mercat molt important, i ara, amb la fusió, era fonamental tenir una seu física. Per a nosaltres, és un kick-off per treballar i créixer en el mercat de Barcelona.
¿Mantenim les arrels de Lleida?
Per descomptat! Seguim presentant-nos com a empresa de Lleida, amb seu central aquí, i portem les nostres arrels amb molt d’orgull. També és cert que en el gruix de facturació Lleida representa prop d’un 20%, però pel que fa a les arrels i els orígens no els amaguem, els mostrem sempre que podem.
Aquest any ha estat intens. Molts canvis normatius, el Kit Digital... Un any mogut. Com ho heu viscut?
L’últim any ha estat marcat pels últims mesos del Kit Digital i per una intensa activitat normativa com la Llei Antifrau, la Llei Crea i Creix o la normativa de Registre Horari. Sens dubte, tot això influeix en la digitalització de les empreses i és una palanca clara de demanda. En aquest sentit, ha estat positiu. La Llei Antifrau aquests últims mesos ha portat una forta onada d’empreses i autònoms amb una necessitat molt clara i urgent. No podem dir que sigui un tsunami perquè ja ho vèiem venir, però sí que suposa un increment de feina molt alt. I en qualsevol cas, totes aquestes situacions extraordinàries no han de fer-nos perdre de vista el creixement natural de l’empresa. Nosaltres seguim creixent de forma orgànica i seguim treballant per aportar solucions a les empreses més enllà del compliment legal del moment.
¿Creus que és el camí cap a la digitalització?
Sí i no. La normativa actua com un accelerador efectiu. L’obligació que suposa un canvi legal, juntament amb l’ajuda del Kit, ha fet que, com se sol dir, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, els despatxos i les empreses adoptin eines digitals per poder complir amb la normativa legal. I per a aquelles empreses que tenen la digitalització en el seu full de ruta, però mai troben el moment, aquestes normatives es converteixen en l’oportunitat perfecta per posar-la, per fi, com a prioritat. De tota manera, la tecnologia i la digitalització ha de venir acompanyada de voluntat i d’un canvi de cultura dins de les empreses. Han d’estar disposades a aprofitar-la, utilitzar-la, aprendre. El nostre paper aquí també és important, transmetre’ls aquest coneixement i que, si el canvi ve per una obligació normativa, el vegin com una oportunitat.
¿S’està saturant el mercat amb normatives? ¿Què us diuen les empreses?
L’acumulació d’obligacions genera una sensació doble en el teixit empresarial. D’una banda, moltes pimes i assessories perceben una acumulació d’obligacions que genera urgència i costos. Però d’altra banda, veuen que al darrere hi pot haver l’oportunitat de modernitzar-se. Respecte a la Llei Antifrau i Verifactu, la normativa de facturació ja existia. El que passa ara és que el programari l’aplicarà de forma restrictiva. Per això, qui ho feia bé, no tindrà cap problema. I per sort, qui no ho estava fent del tot bé ara tindrà el suport del programari que hi haurà coses que no li permetrà fer. Les lleis se solen fer per posar solució a alguna situació com aquesta o per beneficiar algú, com en el cas d’altres normatives laborals.
¿Són les empreses les que us demanen solucions o sou vosaltres qui ho oferiu?
Pel que fa al flux de treball, la demanda ha experimentat un canvi significatiu. Durant dos anys, la companyia ha estat la que proactivament oferia solucions davant els canvis legals que s’aproximaven. No obstant, en l’últim mig any això s'ha revertit. Actualment treballem en un mode consultiu, si bé molts clients acudeixen amb una necessitat concreta obligada per la normativa o una auditoria. Tot i que busquem que vagin una mica més enllà i que, si estan preparats, aprofitin el canvi normatiu de torn per buscar millorar processos i circuits, digitalitzant i analitzant dades.
Parlem de tendències del sector tecnològic, estem acabant l’any, i la IA no deixa de sorprendre’ns cada dia.
De fet, al Fòrum que organitza Wolters Kluwer per a despatxos, en un esdeveniment recent que vam organitzar amb Wolters i la Cambra de Comerç de Saragossa, fins i tot nosaltres mateixos a la inauguració hem introduït una píndola sobre Intel·ligència Artificial. La tenim aquí i si la mirem amb ulls d’eficiència, sens dubte pot accelerar tasques repetitives i ajudar en la interpretació de dades. De tota manera cal ser cautelosos. Per a nosaltres, el repte és doble: aplicar-la als nostres serveis i solucions i oferir IA integrada, fiable i conforme (compliment, control de dades, auditoria de models). Per implementar-se, s’ha de fer amb criteris de seguretat i traçabilitat, com assenyala el marc regulador de l’AI Act de la Unió Europea.
Si tornem al tema normatives, ¿quines són les que venen que puguin afectar les empreses quant a l’ús d’eines determinades?
Tenim la Llei Antifrau que vindrà esglaonada, l’1 de gener per a societats i l’1 de juliol per als autònoms. En breu s’espera que surti alguna cosa respecte al registre horari obligatori en format digital. Seguim tenint a l’horitzó la Llei Crea i Creix de factura electrònica entre empreses per a totes les operacions. I l’aplicació de la regulació europea sobre la IA. Per descomptat, sense deixar de banda que la ciberseguretat i la protecció de dades seguiran sent condicionants per a qualsevol aplicació.