Els xats i cercadors d'IA, comptats
Enguany el tema central de la nostra vida ha sigut, sense cap mena de dubte, la intel·ligència artificial (IA), malgrat que els catalans hàgim optat per escollir vespreig com a paraula de l’any. Coses que passen. En tot cas, aquí es parla de la IA, cosa que fins fa poc no podíem comptabilitzar.
Però això és de fa molt poc, ja que a internet hi ha entitats que calculen constantment l’ús que fem de les coses. La més popular d’aquest àmbit és StatsCounter, que s’encarrega de calcular quants usuaris fem anar diàriament elements del nostre dia a dia digital: cercadors, navegadors, marques de telefonia, sistemes operatius o resolucions de pantalles. Tot tipus d’informació a fi de veure com puja o baixa el seu ús i la seva quota de mercat i marcar tendències.
Des de fa uns mesos, aquesta plataforma també calcula el percentatge d’ús dels xats basats en IA arreu del món. I com estem? Doncs per a sorpresa de ningú, ChatGPT, d’OpenAI, lidera la classificació amb un 80% de quota mundial. Xifra que baixa significativament als Estats Units, que lidera, precisament, aquesta revolució industrial.
Al país nord-americà, i segons StatsCounter, la quota baixa uns quants punts, amb Copilot de Microsoft amb un 9%, seguit del xatbot Perplexity i el Gemini de Google amb un 3,5%.
Aquestes dades xoquen amb les que dona la plataforma FirstPage SAGE, que segons la seva analítica interna apunta a un panorama una mica més equilibrat, amb un ChatGPT que lidera, però amb un 60% de la quota de mercat, seguit de prop per Copilot i Gemini, amb un 14% i un 13%. Pel que fa a creixement mensual, els que més destaquen són Gemini i Claude AI.
En tot cas, si les plataformes de control de quotes de mercat han adoptat la classificació i categoria de xatbots i IA, significa que preveuen que el seu paper en la societat i economia del futur sigui cabdal.
I parlant de mètriques, això també planteja reptes a resoldre, com l’anomenat trànsit fantasma que es produeix quan una IA accedeix a una web per respondre una consulta que faci un usuari. S’han de sumar aquestes visites a l’analítica real? En parlarem.