Per què cada vegada més empreses aposten per una App per reforçar la seua estratègia omnicanal?
Descobreix amb Reskyt com transformar la teva relació amb el client i optimitzar les vendes a través d'una estratègia mòbil integrada
En un entorn en què el consumidor es mou de forma natural entre canals físics i digitals, les empreses s’enfronten a un gran repte: oferir una experiència coherent, fluida i personalitzada en tots els punts de contacte. I en aquest punt l’App mòbil és una peça clau dins de les estratègies omnicanal de marques i retailers. Més que ser un canal més, actua com a connector entre el món en línia i l’oficina, reforçant la relació amb el client i aportant valor real tant al negoci com a l’usuari final.
Connexió directa i sense intermediaris. A diferència d’altres canals, l’App permet a les empreses comunicar-se de forma directa, sense dependre d’algoritmes ni plataformes externes. A través de notificacions push i missatges personalitzats, les marques poden impactar el client en el moment adequat, amb continguts rellevants i adaptats al seu comportament o interessos. Això millora notablement la taxa d’obertura i l’efectivitat de les accions, convertint l’App en un dels canals més potents de màrqueting relacional.
Una experiència de compra realment unificada. L’omnicanalitat no consisteix només a tenir diversos canals, sinó a integrar-los de forma intel·ligent. Una App ben dissenyada permet unificar botiga física, eCommerce i canal mòbil, oferint a l’usuari una experiència contínua i coherent. Consultar productes, rebre promocions personalitzades, comprar en línia, informar-se d’esdeveniments a la botiga o fins i tot interactuar amb serveis físics des del mòbil són només alguns exemples de com l’App elimina friccions i acompanya el client durant tot el procés de compra.
Més recurrència, més fidelització. El mòbil és el dispositiu més personal de l’usuari, i l’App hi ocupa un espai privilegiat. Això la converteix en un canal recurrent i sempre accessible que afavoreix la repetició de compres i el compromís a llarg termini. Els programes de fidelització, ofertes exclusives, historial de compres o contingut personalitzat fan que el client percebi l’App com una eina útil, no només com un aparador comercial.
Impuls de vendes en moments clau. Un dels grans valors de l’App és la seva capacitat per activar vendes en moments estratègics. Campanyes promocionals, llançaments de producte, esdeveniments locals, rebaixes o accions especials poden comunicar-se de forma immediata i segmentada. A més permet connectar les accions tant amb el canal en línia com amb la botiga física, reforçant l’estratègia omnicanal i maximitzant l’impacte de cada campanya.
L’App com a eix de l’estratègia omnicanal. Per tot això cada vegada més marques aposten per solucions com les que ofereix Reskyt – The Appselling Company, especialitzada en la creació d’Apps personalitzades orientades a potenciar l’omnicanalitat, millorar l’experiència de client i generar resultats mesurables en vendes i fidelització. En un mercat cada vegada més competitiu, comptar amb una App ja no és un avantatge diferencial, sinó una decisió estratègica per a aquelles empreses que volen apropar-se més als seus clients i construir relacions duradores.