Una spin-off de la Universitat de Lleida, Nema Health, aconsegueix un milió d'euros per combatre el melanoma metastàsic
La biotecnològica lleidatana accelerarà el desenvolupament de la immunoteràpia Onconeovac amb capital privat i ajuda del CDTI
La companyia biotecnològica Nema Health ha tancat la seva primera ronda de finançament seed amb un total d'1,06 milions d'euros, destinats al desenvolupament de la immunoteràpia personalitzada Onconeovac contra el melanoma metastàsic. L'operació combina una ampliació de capital de 730.000 euros amb una subvenció de 335.000 euros del programa NEOTEC del CDTI, atorgada a la convocatòria de 2025.
En aquesta ronda d'inversió hi ha participat BCN Peptides com a soci industrial estratègic, referent en la fabricació de pèptids bioactius amb més de tres dècades d'experiència. També s'hi han sumat inversors de les xarxes de business angels EconomistesBan, vinculada al Col·legi d'Economistes de Catalunya, i MedAngels, del Col·legi de Metges de Barcelona, a més de persones de l'entorn dels fundadors.
La spin-off de la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca Vall d'Hebron va néixer el 2024 del programa de transferència tecnològica The Collider de la Mobile World Capital Barcelona. Actualment centra els seus esforços en el tractament del melanoma en estadis avançats, una malaltia que diagnostica 330.000 nous casos anualment a tot el món i que causa aproximadament 60.000 morts cada any.
Tecnologia basada en pèptids immunoestimuladors
El projecte Onconeovac consisteix en una immunoteràpia personalitzada per a tumors sòlids que combina neoantígens tumorals amb els pèptids DIF, uns components immunoestimuladors protegits per patent en diversos territoris. La teràpia està dissenyada per actuar conjuntament amb altres tractaments existents, especialment en casos de melanoma regional avançat o metastàsic, que representen entre el 15% i el 20% dels diagnòstics totals.
Els estudis realitzats en models animals indiquen que Onconeovac podria prevenir el desenvolupament tumoral i reduir el creixement dels tumors de manera equiparable a l'anti-PD1, una de les immunoteràpies més utilitzades actualment. Quan s'administra en combinació amb aquest tractament, els resultats mostren una reducció fins a quatre vegades superior.
Reptes clínics que aborda la immunoteràpia
La supervivència dels pacients amb melanoma en estadi III o IV se situa al voltant del 25% passats cinc anys del diagnòstic, xifra que varia segons el subtipus, la localització de les metàstasis i els tractaments disponibles. Nema Health vol abordar amb aquesta teràpia la resistència i falta de resposta a la immunoteràpia convencional, la toxicitat associada als tractaments actuals i l'alt risc de recaiguda que presenten aquests pacients.
Els recursos obtinguts en aquesta ronda també serviran per explorar l'aplicació de la tecnologia en altres tipus de tumors sòlids i, fins i tot, en l'àmbit veterinari, ampliant així el potencial d'impacte de la plataforma terapèutica desenvolupada per la companyia.
Professionalització de l'estructura corporativa
Olga Rué, consellera delegada de Nema Health, ha declarat: "A més d'agrair la confiança dipositada pels nous inversors en el projecte que estem duent a terme, m'agradaria destacar la rellevància estratègica que té l'entrada de BCN Peptides com a soci industrial. La seva expertesa en la fabricació de pèptids ens garanteix l'escalabilitat necessària per produir Onconeovac amb els màxims estàndards de qualitat".
La CEO també ha afegit que "la inversió rebuda, sumada a l'ajut del CDTI, ens permet centrar tots els esforços en desenvolupar una immunoteràpia que vol crear impacte millorant el tractament del melanoma metastàsic i oferir noves esperances als pacients, sense descartar que la tecnologia es pugui aplicar a molts altres tipus de càncer amb limitades opcions terapèutiques".
Amb el tancament d'aquesta operació financera, la companyia ha constituït un nou Consell d'Administració format per Olga Rué com a consellera delegada, Marta Corral en qualitat de CSO, Anna Parente en representació de BCN Peptides i Luis Ruiz com a conseller independent. La biotecnològica, fundada per Olga Rué juntament amb els científics Marta Corral, Joan Verdaguer i Jordi Barquinero, té la seu social a Lleida.