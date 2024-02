Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Todo el mundo vio en el 2022 cómo el Quimet, el personaje que interpretaba en Alcarràs este actor ocasional, abandonaba la agricultura asediado por las crisis de la fruta y presionado por la llegada de las plantas solares. Pero en realidad, Jordi Pujol Dolcet había dejado el campo doce años antes por agotamiento, motivado por causas parecidas.

Tenía una explotación de unas 30 hectáreas en Soses y “la fruta, aquel año, no valió nada. Mucha gente lo dejó. La fruta costaba diez y tú cobrabas 8, 10 o 11 como máximo. Entonces éramos jóvenes. Ahora tengo 53 y mucha gente de mi entorno se está jubilando, o bien está esperando unos cuantos años más para hacerlo”. “Ser agricultor es una pasada, pero ganarse la vida en este sector es un desastre. Da para ganarte un jornal y poco más. Acabas dependiendo de las subvenciones de la administración”, señala Pujol. “Conozco pocos que ganen 2.000 euros al mes siendo agricultores. Casi nadie llega a este sueldo, a no ser que aciertes las variedades aquel año o estés en sectores como el porcino, que ahora va bien.”

Cuando dejó la agricultura, Jordi Pujol Dolcet se dedicó al sector de la construcción durante unos cuatro años pero entonces quedó vacante una de las plazas de la brigada municipal de Soses, donde vive. Actualmente, es uno de los cuatro operarios de la cuadrilla local pero por la tarde recupera su vieja pasión por la tierra y se dedica a las tres hectáreas de finca que todavía explota, más para no perder el contacto con el campo que por su rentabilidad: la mitad es para vender, la otra, para consumo propio; lo que sale “me sirve para cubrir gastos y poco más”.

Pujol Dolcet solía participar en manifestaciones de los agricultores incluso cuando lo dejó, pero ahora “parece que se burlen de nosotros”. “Muchos compañeros me han animado a volver al campo, pero el agricultor o el ganadero que lo deja, no vuelve. No lo cambio, porque ahora a las noches duermo. Nunca había hecho vacaciones hasta que lo dejé. “Creo que en esta manifestación no tendrían que estar sólo los agricultores, sino también la gente que come cada día. Si la agricultura tal como la conocemos desaparece, el consumidor quedará afectado.”