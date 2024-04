Planas anuncia créditos ICO por valor de 700 millones y medidas fiscales para el campo

Publicado por ep Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno ha presentado a las organizaciones agrarias un documento con 43 medidas, entre ellas créditos ICO por valor de 700 millones de euros, reforzar la AICA y medidas fiscales, con las que se pretende dar respuesta a las demandas de agricultores y ganaderos con el objetivo de alcanzar un acuerdo y poner fin a las movilizaciones del campo de los últimos meses. "Hemos presentado 43 medidas que constituyen un conjunto sólido de medidas que responden a las principales preocupaciones del sector. Esto es un diálogo y un trabajo que avanza con el compromiso del Gobierno. Hablo de hechos y no de palabras que pensamos cumplir si las organizaciones agrarias lo estiman oportuno. Nos parece que es una propuesta ambiciosa del Gobierno", ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa en la que ha informado sobre las medidas de apoyo a agricultores y ganaderos

El titular de Agricultura ha recordado que su Departamento mantiene un "contacto permamente" con las organizaciones agrarias con un "diálogo muy positivo y constructivo", pero cree que están sometidas a una "gran presión" aunque espera que próximamente les dé una respuesta a esta ueva propuesta. "Cada uno es libre, pero sinceramente con lo que hay sobre la mesa creo que el Gobierno da respuesta a las preocupaciones que nos han sido planteadas y otras que hemos puesto sobre la mesa porque eran necesarias. Lo que hagan las organizaciones agrarias les corresponde a ellas, si están de acuerdo nos veremos de nuevo y ratificaremos este acuerdo, que es lo que yo desearía, pero no quiero forzar ninguna situación", ha subrayado.

No obstante, Planas, que no ha valorado si se alcanza un acuerdo se pondrá fin a las movilizaciones del campo, ha reconocido que España se encuentra en un momento político, marcado por tres próximas elecciones en el país. "Escucho algunos portavoces de VOX o del PP que piden que continúen las movilizaciones hasta junio. Nada tienen que ver con la preocupación de agricultores y ganaderos, sino de intereses políticos", ha lamentado. El titular de Agricultura ha avanzado que este paquete de medidas presentado a Asaja, COAG y UPA se enmarca en siete ámbitos, donde destacan propuestas que van desde la simplificación y flexibilización de la PAC, de las cuales algunas no se aplicarán este año, así como la creación de un grupo de trabajo para evaluar las exportaciones e importaciones.

OPTIMISTA DE CARA A QUE LAS CLÁUSULAS ESPEJO SEAN UNA REALIDAD

De esta forma, se incluye el reforzar la AICA, cuyo consejo asesor se reunirá el próximo miércoles, con su transformación en Agencia Estatal, mientras que Planas se ha mostrado optimista de cara a las claúsulas espejo, una de las principales demandas del campo, señalando que ve "más cerca" que éstas sean una realidad para la próxima legislatura, aunque ha advertido de que depende de la política, de la composición de las autoridades europeas y del futuro Parlamento Europeo. Otro de los ámbitos en los que actuará el Gobierno es en los seguros agrarios, donde ha garantizado que se seguirá apoyando al sistema de seguros. "Estamos dispuestos a llevar la subvención a las pólizas al máximo posible, pero contando con el apoyo de las comunidades autónomas", ha indicado.

MEDIDAS FISCALES, DE FINANCIACIÓN Y LABORALES

Respecto a las medidas fiscales, de financiación y laborales, el ministro de Agricultura ha anunciado la creación de una línea de crédito MAPA-ICO-Saeca de hasta 700 millones de euros, de los cuales 200 millones de euros irán para los jóvenes agricultores y el relevo generacional del sector y los 500 millones restantes para agricultores y ganaderos. Entre las medidas fiscales, Planas ha avanzado, tras hablarlo con el Ministerio de Hacienda, que se estudie la posibilidad de considerar los ingresos por compensación por IVA excluirlos del límite máximo de los 250.000 euros o de la reducción de la factura de carburantes en un 35% o del 15% en la de fertilizantes.

Además, en su compromiso por impulsar el relevo generacional en el sector agrario, Planas ha vuelto a subrayar que durante este año se llevará a cabo la convocatoria de una sectorial de jóvenes, ya que se trata de una "prioridad" para el Gobierno de España. El titular de Agricultura también se ha congratulado de los cambios que se han aprobado la semana pasada en Bruselas, motivados en gran parte por las movilizaciones de agricultores y ganaderos de toda Europa. "Han sido escuchados, la movilización que se ha producido en Europa ha motivado un cambio en la posición de la CE. Agricultores y ganaderos pueden tener por seguro que los temas aprobados en Bruselas se van a realizar. Hemos alcanzado un buen equilibrio con un marco estable y predecible", ha recalcado.

Por último y tras las fuertes lluvias caídas durante esta Semana Santa, Planas no ha dudado en calificarlo de "una excelente noticia", ya que la lluvia es "oro líquido" para agricultores y ganaderos.