Planas anuncia crèdits ICO per valor de 700 milions i mesures fiscals per al camp

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol ha presentat a les organitzacions agràries un document amb 43 mesures, entre elles crèdits ICO per valor de 700 milions d’euros, reforçar l’AICA i mesures fiscals, amb les quals es pretén donar resposta a les demandes d’agricultors i ramaders amb l’objectiu d’assolir un acord i posar fi a les mobilitzacions del camp dels últims mesos. "Hem presentat 43 mesures que constitueixen un conjunt sòlid de mesures que responen a les principals preocupacions del sector. Això és un diàleg i un treball que avança amb el compromís del Govern espanyol. Parlo de fets i no de paraules que pensem complir si les organitzacions agràries l’estimen oportú. Ens sembla que és una proposta ambiciosa del govern central", ha assegurat el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, en la roda de premsa en la qual ha informat sobre les mesures de suport agricultors i ramaders

El titular d’Agricultura ha recordat que el seu Departament manté un "contacte permament" amb les organitzacions agràries amb un "diàleg molt positiu i constructiu", però creu que estan sotmeses a una "gran pressió" encara que espera que pròximament els doni una resposta a aquesta nova proposta. "Cadascú és lliure, però sincerament amb el que hi ha sobre la taula crec que el govern dona resposta a les preocupacions que ens han estat plantejades i altres que hem posat sobre la taula perquè eren necessàries. El que facin les organitzacions agràries els correspon a elles, si estan d’acord ens veurem de nou i ratificarem aquest acord, que és el que jo desitjaria, però no vull forçar cap situació," ha subratllat.

No obstant, Planas, que no ha valorat si s’assoleix un acord es posarà final a les mobilitzacions del camp, ha reconegut que Espanya es troba en un moment polític, marcat per tres pròximes eleccions al país. "Escolto alguns portaveus de VOX o del PP que demanen que continuïn les mobilitzacions fins juny. No tenen a veure res amb la preocupació d’agricultors i ramaders, sinó d’interessos polítics", ha lamentat. El titular d’Agricultura ha avançat que aquest paquet de mesures presentat a Asaja, COAG i UPA s’emmarca en set àmbits, on destaquen propostes que van des de la simplificació i flexibilització de la PAC, de les quals algunes no s’aplicaran aquest any, així com la creació d’un grup de treball per avaluar les exportacions i importacions.

OPTIMISTA DE CARA QUE LES CLÀUSULES ESPILL SIGUIN UNA REALITAT

D’aquesta forma, s’inclou el reforçar l’AICA, el consell assessor de la qual es reunirà dimecres vinent, amb la seua transformació en Agència Estatal, mentre que Planas s’ha mostrat optimista de cara a les clàusules espill, una de les principals demandes del camp, assenyalant que veu "més a prop" que aquestes siguin una realitat per a la pròxima legislatura, encara que ha advertit que depèn de la política, de la composició de les autoritats europees i del futur Parlament Europeu. Un altre dels àmbits en els quals actuarà el govern espanyol és en les assegurances agràries, on ha garantit que es continuarà recolzant al sistema d’assegurances. "Estem disposats a portar la subvenció a les pòlisses al màxim possible, però comptant amb el suport de les comunitats autònomes", ha indicat.

MESURES FISCALS, DE FINANÇAMENT I LABORALS

Respecte a les mesures fiscals, de finançament i laborals, el ministre d’Agricultura ha anunciat la creació d’una línia de crèdit MAPA-ICO-Saeca de fins 700 milions d’euros, dels quals 200 milions d’euros aniran per als joves agricultors i el relleu generacional del sector i els 500 milions restants per a agricultors i ramaders. Entre les mesures fiscals, Planas ha avançat, després de parlar-lo amb el Ministeri d’Hisenda, que s’estudiï la possibilitat de considerar els ingressos per compensació per IVA excloure’ls del límit màxim dels 250.000 euros o de la reducció de la factura de carburants en un 35% o del 15% en la de fertilitzants.

A més, en el seu compromís per impulsar el relleu generacional al sector agrari, Planas ha tornat a subratllar que durant aquest any es durà a terme la convocatòria d’una de sectorial de joves, ja que es tracta d’una "prioritat" per al govern d’Espanya. El titular d’Agricultura també s’ha congratulat dels canvis que s’han aprovat la setmana passada a Brussel·les, motivats en gran part per les mobilitzacions d’agricultors i ramaders de tot Europa. "Han estat escoltats, la mobilització que s’ha produït a Europa ha motivat un canvi en la posició de la CE. Agricultors i ramaders poden tenir per assegurança que els temes aprovats a Brussel·les es realitzaran. Hem assolit un bon equilibri amb un marc estable i predictible", ha recalcat.

Finalment i després de les fortes pluges caigudes durant aquesta Setmana Santa, Planas no ha dubtat a qualificar-lo d’"una excel·lent notícia", ja que la pluja és "or líquid" per a agricultors i ramaders.