Unió de Pagesos quiere contratar a 1.600 colombianos para cubrir la campaña de la fruta en Catalunya

Los productores de fruta han iniciado los preparativos de la campaña de la fruta de este año con los primeros aclareos de las primeras variedades de nectarinas pero con la preocupación de si llegarán a contar con la suficiente mano de obra para asegurarse los meses que tienen por delante de aquí hasta bien entrado el otoño.

Así, organizaciones agrarias como Unió de Pagesos (UP) y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) han iniciado los trámites para asegurarse mano de obra para recoger la fruta. Ante la perspectiva que la de este año será una buena campaña, los productores ya han empezado a llamar a los trabajadores fijos discontinuos con los que han contado en otras ocasiones, pero estos temen que no todos vuelvan, ya que algunos de ellos ya les han respondido que no regresarán al haber encontrado un mejor empleo que el de recoger fruta.

Por ello, UP adelantará gestiones para la contratación en origen de hasta 1.600 colombianos, el doble que el año pasado.

Como ya publicó SEGRE, el departamento de Acción Climática prevé más de 485.000 días de trabajo en la presente campaña de la fruta desde este mes de abril hasta noviembre (incluida la mano de obra familiar), en el supuesto de que no producirse fenómenos meteorológicos adversos.

Además, en la primera reunión de la comisión de coordinación de la campaña agraria se anunció la aprobación de 15 solicitudes presentadas por productores frutícolas de Lleida en la convocatoria de ayudas para la construcción, habilitación, reforma, ampliación y acondicionamiento de alojamientos privados para temporeros contratados en campañas agrarias. Asimismo, la delegada del Govern en Lleida, Montse Bergés, destacó que los ejes principales de la gestión de la campaña serán las ayudas a la contratación de hasta 75 personas dinamizadoras de la campaña, el apoyo a la contratación de proximidad y la prevención, detección y atención a las situaciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, remarcó que el plan de trabajo para esta campaña era un “documento vivo” que se iría actualizando, en su caso, en función de las situaciones de campaña que puedan darse derivadas de eventuales inclemencias meteorológicas y de efectos de la sequía. También se habilitará de nuevo una línea de ayudas a la contratación de proximidad por un importe de 250.000 euros.