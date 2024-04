Unió de Pagesos vol contractar 1.600 colombians per cobrir la campanya de la fruita a Catalunya

Els productors de fruita han iniciat els preparatius de la campanya de la fruita d’aquest any amb les primeres aclarides de les varietats més primerenques de nectarines però amb la preocupació de si arribaran a comptar amb prou mà d’obra per assegurar-se els mesos que tenen al davant d’aquí fins ben entrada la tardor.

Així, organitzacions agràries com Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) han iniciat els tràmits per assegurar-se mà d’obra per collir la fruita.

Davant la perspectiva que la d’aquest any serà una bona campanya, els productors ja han començat a trucar als treballadors fixos discontinus amb qui han comptat en altres ocasions, però aquests temen que no tots tornin, ja que alguns d’ells ja els han respost que no tornaran perquè ja han trobat una millor feina que la de collir fruita.

Per això, Unió de Pagesos avançarà gestions per a la contractació en origen de fins a 1.600 colombians, el doble que l’any passat.

Com ja va publicar SEGRE, el departament d’Acció Climàtica preveu més de 485.000 dies de treball en la present campanya de la fruita des d’aquest mes d’abril fins al novembre (inclosa la mà d’obra familiar), en el supòsit que no es produeixin fenòmens meteorològics adversos.

A més, a la primera reunió de la comissió de coordinació de la campanya agrària es va anunciar l’aprovació de 15 sol·licituds presentades per productors fructícoles de Lleida en la convocatòria d’ajuts per a la construcció, habilitació, reforma, ampliació i condicionament d’allotjaments privats per a temporers contractats en campanyes agràries.

Així mateix, la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, va destacar que els eixos principals de la gestió de la campanya seran els ajuts a la contractació de fins a 75 persones dinamitzadores de la campanya, el suport a la contractació de proximitat i la prevenció, detecció i atenció a les situacions de vulnerabilitat.

Tanmateix, va remarcar que el pla de treball per a aquesta campanya era un “document viu” que s’aniria actualitzant, en el seu cas, en funció de les situacions de campanya que puguin donar-se derivades d’eventuals inclemències meteorològiques i d’efectes de la sequera. També s’habilitarà de nou una línia d’ajuts a la contractació de proximitat per un import de 250.000 euros.