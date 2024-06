La amenaza de China de imponer aranceles a productos porcinos pone en alerta al sector

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

Una de las leyes de Newton afirma que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Eso es lo que parece que puede acabar sufriendo el sector porcino. La Unión Europea, al igual que Estados Unidos, ha anunciado aranceles de hasta un 38% para la entrada de coches eléctricos chinos en el caso comunitario, una decisión ante la que Pekín anunció que no se quedaría parado.

Ahora el diario chino Global Times asegura, citando a “fuentes del sector”, que algunas empresas han “remitido formalmente una solicitud a las autoridades pertinentes” para que inicien las pesquisas contra “ciertas importaciones” de cerdo y de productos lácteos provenientes de la Unión Europea (UE). Dicho de otra forma, que analice si el porcino recibe ayudas y por ello no juega en igualdad de condiciones en el mercado, precisamente las acusaciones europeas y estadounidenses contra los coches del gigante asiático. De ser una realidad, impactaría de pleno en el sector porcino de todo el Estado, y de Lleida como una de los líderes productores.

El ministro de Industria y Comercio, Jordi Hereu, afirmó ayer en La Seu d’Urgell que él no cree en las guerras comerciales y defendió al sector porcino y agroalimentario de Lleida en general, recordando que su competitividad no se basa ni lo ha hecho en el pasado en subvenciones públicas. Dicho con otras palabras, Pekín no tendría ninguna razón para poder implantar aranceles al porcino.

China es el primer país destino de exportaciones de porcino desde España, pese a caer un 11,9% en los dos primeros meses de este año. Le siguen Italia (+34,2%), Francia (+2,9%), Japón (-7,1%) y Filipinas (+18,1%). En 2023, según la interprofesional porcina Interporc, España exportó a China más de 560.000 toneladas de productos de cerdo por valor de 1.223 millones de euros, lo que convirtió al país asiático en el destino del 20,33% de las ventas exteriores de porcino, aglutinando el 13,7% del valor total. El 61% de la facturación que obtiene España por la venta de productos agroalimentarios a China es por el cerdo; seguida de lejos por los 109 millones en bebidas y los 97 de aceite (74 por aceite de oliva), según el último informe del año móvil a marzo de 2024.

Esta tensión en las relaciones comerciales UE-China se produce justo una década después de que Rusia cerrara sus puertas a buena parte de alimentos europeos, un duro golpe para la fruta de Lleida.