que producir este año un kilo de fruta de hueso cuesta 0,44 € al p

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El departamento de Acción Climática presentó ayer un estudio de previsión de los costes de producción de fruta de hueso correspondiente a la campaña 2024, elaborado conjuntamente con el Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (Creda) del IRTA y la UPC, que los sitúa en una media de 0,44 euros por kilo, una cifra que sube hasta los 0,52 euros si se tiene en cuenta la mano de obra. Y para que el payés pueda cobrar esos 0,52 euros por kilo, es necesario que la fruta tenga un coste de 1,08 a su salida de la central.

El director del Creda, José María Gil, explicó que este informe está elaborado con datos de años anteriores intentando anticipar los costes de producción de la presente campaña. Remarcó que entre la media del período 2018-2022 y la estimación para este 2024, el incremento del coste de producción por hectárea es de un 17% y de un 11% en costes por kilo de fruta.Por su parte, el secretario de Alimentación, Carmel Mòdol, remarcó la importancia de disponer de esta información, “capital para aportar transparencia a la cadena alimentaria, es necesario que desde el productor hasta el distribuidor y el consumidor, todos los eslabones conozcan esta estimación oficial del coste de producir un kilo de fruta de hueso”. Aunque confirmó que por el momento el estudio no cuenta con validez legal y no obliga a las empresas a pagar al productor de acuerdo a los precios que muestra, sí tiene un papel “moral” y quiere aportar información y favorecer un precio justo y digno para el productor”. Si queremos tener payeses, los distintos sectores deben poder ganarse la vida, sino abandonará”, añadió.En este sentido, dijo que la intención del departamento es que este tipo de estudios se introduzcan dentro de una reforma de la ley de la cadena alimentaria para que permitan fijar un precio de referencia al productor.“Aparte de cumplir la ley de la cadena, es necesario garantizar que el productor perciba el precio justo por su trabajo para poder hacer frente al incremento de costes y otras situaciones no deseadas que debe asumir y así hacer viable económicamente su labor y su producción”, manifestó.Añadió que este estudio sobre los costes de producción se ampliará a otras producciones de la cadena alimentaria y cuya información se actualizará anualmente.

Menos del 6% de los frutales están protegidos con mallas antipiedra

El departamento de Acción Climática calcula que la superficie de redes antipiedra en los campos frutales en Catalunya no llega al 6 por ciento. Así lo dijo el secretario de Alimentación del departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Carmel Mòdol, que visitó un campo de nectarinas afectado por la pedrisco el pasado sábado en Soses junto a a directora de los Servicios Territoriales del departamento en Lleida, Dolors Vila. Según Mòdol, pese a que se trata de una protección “muy efectiva” y salva a la totalidad de la cosecha, habilitarla en una hectárea plantada tiene un coste de entre 60.000 y 70.000 euros. Mòdol reconoció que el porcentaje de territorio cubierto por mallas contra el granizo en Catalunya “es pequeño” pero que “es lógico” teniendo en cuenta el coste para habilitar este tipo de protección. “Es como comprar la tierra otra vez”, advirtió.