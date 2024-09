Asaja Lleida alerta de que la creciente prohibición de insecticidas hace peligrar la producción de fruta dulce

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Asaja Lleida ve con preocupación la prohibición gradual de insecticidas por parte de la Unión Europea, ya que, según alertan, las alternativas no son igual de eficaces y suponen una competencia desleal para los países que exportan a Europa que sí utilizan estos productos. No es un problema nuevo, pero sí que consideran que se está agravando y avisan de que, en un futuro próximo, esta situación puede poner en peligro la producción de fruta dulce. Asaja lo ha dicho en la Fira de Sant Miquel, donde aparte de hacer balance de la campaña de la fruta dulce, también ha reclamado medidas para contener la proliferación de insectos que transmiten la enfermedad de la lengua azul.

El presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, y el responsable de la Fruta Dulce de la organización agraria, Jordi Vidal, han destacado entre los principales retos que afronta el sector agrícola y ganadero los efectos de las plagas y las políticas en fitosanitarios, además de la importancia de una vacunación efectiva para evitar la propagación de la lengua azul. Aunque ha "felicitado" a los ganaderos por haber actuado con rapidez, ha dado un "grito de alerta" al gobierno catalán y al español para que limpien los márgenes de los ríos y otras zonas para evitar la proliferación de insectos que transmiten esta enfermedad.

Por su parte, Vidal ha destacado que la campaña de la fruta dulce ha estado relativamente escalonada y ordenada, hecho que ha permitido una comercialización ágil. No obstante, ha expresado preocupación por los bajos precios en algunos momentos de la campaña, en la que estaban por debajo de los costes de producción. Sin embargo, ha subrayado que el problema de los fitosanitarios sigue agravándose, y que las restricciones aplicadas en el ámbito europeo no son realistas para las necesidades de producción. "Necesitamos soluciones realistas y que se entienda que prohibir por prohibir no es la solución", ha afirmado.

Vidal ha advertido que los productos alternativos que van saliendo al mercado no están dando los resultados esperados y también ha remarcado que eso genera una competencia desleal de productores de terceros países que utilizan productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea pero que se permiten en las importaciones. "Los problemas con insectos y hongos se están multiplicando y están haciendo que en muchas zonas de aquí de nuestra casa, de Catalunya, sea prácticamente imposible, a día de hoy, hacer fruta de hueso con condiciones", ha explicado. Una de estas plagas que más preocupa al sector es, por ejemplo, la de la llamada mosca de la fruta (Queratitis capitata), que deposita el apostadero de huevos dentro de los frutos.