Asaja Lleida alerta que la creixent prohibició d'insecticides fa perillar la producció de fruita dolça

Asaja Lleida veu amb preocupació la prohibició gradual d'insecticides per part de la Unió Europea, ja que, segons alerten, les alternatives no són igual d'eficaces i suposen una competència deslleial per als països que exporten a Europa que sí utilitzen aquests productes. No és un problema nou, però sí que consideren que "s'està agreujant" i avisen que, en un futur pròxim, aquesta situació pot posar en perill la producció de fruita dolça. Asaja ho ha dit a Fira de Sant Miquel, on a banda de fer balanç de la campanya de la fruita dolça, també ha reclamat mesures per contenir la proliferació d'insectes que transmeten la malaltia de la llengua blava.

El president d'Asaja Lleida, Pere Roqué, i el responsable de la Fruita Dolça de l'organització agrària, Jordi Vidal, han destacat entre els principals reptes que afronta el sector agrícola i ramader els efectes de les plagues i les polítiques en fitosanitaris, a més de la importància d'una vacunació efectiva per evitar la propagació de la llengua blava. Tot i que ha "felicitat" els ramaders per haver actuat amb rapidesa, ha fet un "crit d'alerta" al govern català i a l'espanyol perquè netegin els marges dels rius i altres zones per evitar la proliferació d'insectes que transmeten aquesta malaltia.

Per la seva banda, Vidal ha destacat que la campanya de la fruita dolça ha estat relativament escalonada i ordenada, fet que ha permès una comercialització àgil. No obstant això, ha expressat preocupació pels baixos preus en alguns moments de la campanya, en què estaven per sota dels costos de producció. Tot i això, ha subratllat que el problema dels fitosanitaris continua agreujant-se, i que les restriccions aplicades en l'àmbit europeu no són realistes per a les necessitats de producció. "Necessitem solucions realistes i que s'entengui que prohibir per prohibir no és la solució", ha afirmat.

Vidal ha advertit que els productes alternatius que van sortint al mercat no estan donant els resultats esperats i també ha remarcat que això genera una competència deslleial de productors de tercers països que utilitzen productes fitosanitaris prohibits a la Unió Europea però que es permeten en les importacions. "Els problemes amb insectes i fongs s'estan multiplicant i estan fent que en moltes zones d'aquí de casa nostra, de Catalunya, sigui pràcticament impossible, a dia d'avui, fer fruita d’os amb condicions", ha explicat. Una d'aquestes plagues que més preocupa el sector és, per exemple, la de l'anomenada mosca de la fruita (Ceratitis capitata), que diposita la posta d'ous dins els fruits.