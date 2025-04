Una joia arquitectònica de Lleida gairebé centenària i tancada al públic des de fa 9 anys que recuperarà la seua esplendor

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Lleida ha anunciat una inversió de 2,3 milions d’euros per rehabilitar integralment l’històric Xalet dels Camps Elisis, una joia arquitectònica que fa nou anys que està tancada al públic. Aquesta emblemàtica construcció, obra dels arquitectes Joaquim Porqueres i Francesc de Paula Morera i Gatell, complirà el cent anys el 2026, data en la qual està previst que culminin les obres de restauració per convertir-lo en un equipament cultural de referència per a la ciutat.

El Xalet, en una imatge de 1983.

Per finançar aquest ambiciós projecte, el consistori lleidatà sol·licitarà una subvenció de 789.900 euros a la Generalitat de Catalunya a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). Aquesta quantitat suposaria aproximadament un terç del pressupost total previst. La iniciativa actual suposa un salt quantitatiu respecte a plans anteriors, ja que el govern municipal precedent, format per ERC i Junts, havia projectat una rehabilitació molt més modesta valorada en 355.957 euros, dels quals 178.000 euros serien aportats pel departament de Cultura de la Generalitat.

La recuperació d’aquest singular edifici s’emmarca dins d’una estratègia més àmplia de revalorització del patrimoni històric lleidatà i de la revitalització dels Camps Elisis com a parc central de la ciutat. Durant gairebé un segle, el Xalet ha estat testimoni de l’evolució sociocultural de Lleida, allotjant diferents usos que van des de teatre fins discoteca, passant per espai firal, bar-restaurant i seu de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol.

Història i significat del Xalet de los Camps Elisis

Inaugurat el 1926, aquest singular edifici representa un exemple destacat de l’arquitectura civil de principis del segle XX a Lleida. L’autoria compartida entre Joaquim Porqueres i Francesc de Paula Morera i Gatell el converteix en una peça d’especial valor dins del catàleg patrimonial de la ciutat. Morera i Gatell, particularment, va deixar la seua empremta a nombrosos edificis emblemàtics de la capital ilerdenca durant les primeres dècades del segle passat.

Al llarg dels seus gairebé cent anys d’existència, el Xalet ha experimentat diverses transformacions per adaptar-se a usos molt dispars. Els seus inicis com a teatre van donar pas a una etapa com a recinte firal, per posteriorment convertir-se en establiment de restauració. També va acollir durant un temps la seu de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol, una de les entitats culturals més representatives de la ciutat, abans de la seua última etapa com a local de lleure nocturn.

Un operari retira restes de cables i fustes de l’interior del Xalet.

Tanmateix, els últims nou anys han estat especialment durs per a aquesta construcció centenària. Rere el seu tancament, l’edifici va ser objecte d’okupació i saqueig, la qual cosa ha accelerat el seu deteriorament. Actualment, l’immoble presenta un aspecte deplorable, amb nombroses pintades que desfiguren la seua façana i una degradació general.

El projecte de rehabilitació i el seu futur ús cultural

La magnitud de la inversió prevista, molt superior als plans anteriors, suggereix una intervenció integral que no només restaurarà l’edifici sinó que l’adaptarà completament a nous usos culturals. La coincidència de les obres amb el centenari del Xalet el 2026 afegeix un component simbòlic que reforça la importància del projecte per a la ciutat.

Els 2,3 milions d’euros pressupostats permetran abordar tant la rehabilitació estructural com l’adequació dels espais interiors per acollir activitats culturals diverses. Tot i que encara no s’han detallat exactament quin tipus d’esdeveniments o institucions tindran cabuda al renovat edifici, la seua ubicació estratègica en un dels parcs més emblemàtics de Lleida el converteix en un enclavament ideal per dinamitzar la vida cultural de la ciutat.

Aquesta aposta per recuperar el Xalet forma part d’una visió més àmplia de La Paeria per rehabilitar els Camps Elisis com a gran parc urbà central. El recinte, que ha estat històricament un dels principals espais verds i de lleure de la capital lleidatana, veurà així reforçat el seu paper com a nucli de trobada ciutadana amb una nova oferta cultural.

Quina importància tenen els Camps Elisis per a Lleida?

Los Camps Elisis constitueixen un dels pulmons verds més importants de Lleida i un espai de gran valor històric i social per als seus habitants. Aquest parc, inspirat en els seus homònims parisencs, ha estat tradicionalment escenari de nombroses celebracions ciutadanes, entre les quals destaca el famós Aplec del Caragol, una de les festes gastronòmiques més reconegudes de Catalunya.

La presència del Xalet com a element arquitectònic singular dins del parc contribueix a enriquir el seu valor patrimonial. La seua rehabilitació s’entén, per tant, com un pas fonamental per a la revitalització integral d’aquest espai emblemàtic, que combina zones verdes, equipaments culturals i àrees de lleure.

El deteriorament que ha patit l’edifici en els últims anys és, en certa manera, un reflex d’alguns dels problemes que ha experimentat el conjunt del parc. Per això, la inversió milionària anunciada pel consistori no només afectarà positivament a l’immoble per si mateix, sinó que tindrà un efecte dinamitzador sobretot l’entorn.