Luz verde a la ayuda a la pera, entre críticas de UP por insuficiente y de difícil tramitación

La Mesa Agraria acordó ayer un nuevo paquete de ayudas por la sequía y otras adversidades climáticas, entre ellas la línea anunciada por las pérdidas de los productores de pera, que salieron adelante sin el respaldo de Unió de Pagesos por insuficiente y de difícil tramitación que, cree, puede dejar a muchos productores fuera. En la Mesa participaron la conselleria de Agricultura junto con Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Agricultura explicó que la pera Conference fue uno de los cultivos más damnificados el año pasado por la tardanza en la floración por las altas temperaturas. Para esta variedad se establece una ayuda de 2.000 euros por hectárea. El presto de variedades de pera podrán solicitar ayudas siempre que acrediten pérdidas superiores al 30%, explicó Agricultura. UP respalda la tarifa en el caso de la Conference, pero alerta que será muy difícil poder acreditar las pérdidas en el resto de variedades, lo que se traducirá, cree, en rechazos de expedientes, alegaciones y retrasos en los cobros, en el mejor de los casos. Se preguntó cómo podrán, por ejemplo, acreditar pérdidas los payeses que en 2023 tiraron al suelo producciones para salvar árboles cuando no podían regar por la sequía. También citaron el caso de agricultores con árboles jóvenes y la dificultad para hacer cálculos. Desde JARC, sin embargo, respaldaron el sistema que salió del encuentro de ayer. Recordaron que la mayor falta de cosecha se confirma en la variedad Conference y defendieron que las compensaciones en el resto de variedades se hagan en función de daños acreditados. Aunque admitieron que esto puede retrasar cobros, avalaron medidas que calificaron de quirúrgicas. Asaja, que no participó en la Mesa, cree que la resolución no cumple las expectativas de los payeses.

Tanto UP como JARC se felicitaron unánimes, sin embargo, del montante de 24 millones de euros en ayudas confirmado en la reunión para el sector, cifra que la conselleria eleva a 25,6. Se suman, recordó el departamento de Òscar Ordeig, a los 156 abonados por la sequía en 2024 y los 17 por las heladas de 2022. Entre otros, el módulo para olivos y almendros afectados por la sequía se incrementa hasta 225 €/ha, frente a los 170 y 150 previstos inicialmente, explicó JARC.

Òscar Ordeig: “Hemos pasado de los compromisos a los hechos”

■ El conseller Òscar Ordeig destacó que “seguimos trabajando de forma fluida con el sector y este martes hemos conseguido cerrar varias carpetas que eran prioritarias para ayudar a nuestros productores que lo están pasando mal debido a las inclemencias meteorológicas y la sequía persistente”. El objetivo del Govern es evitar que ningún agricultor tenga que cerrar por la sequía. “Nos comprometimos a activar varias líneas de ayudas, entre ellas el de la pera, y hemos pasado de los compromisos a los hechos de la mano de las organizaciones agrarias”.