El sector agrario elogia la separación de la Fira de Sant Miquel popular de la profesional

El sector agrario elogia la propuesta de desvincular el ámbito popular del profesional de la Fira de Sant Miquel y organizar dos certámenes por separado, uno en septiembre lúdico y gastronómico entorno también a las Festes de Tardor, y otro especializado que se trasladará a noviembre, tal como anunció el alcalde, Fèlix Larrosa. Los principales sindicatos y organizaciones agrarias opinan que será positivo para relanzar el certamen profesional y ven bien que se traslade el evento para el público especializado a noviembre.

Josep Sellart, coordinador de Lleida de Unió de Pagesos (UP), afirma que en los útimos años la Fira de Sant Miquel había perdido ‘pistonada’ y cree que con el nuevo planteamiento recuperará fuerza. Opina que el hecho de que el certamen agrario profesional no se celebre en septiembre “no es determinante” e incide en que lo realmente importante es lograr un espacio de negocio y de presentación de novedades referente para los profesionales del sector.

Asimismo, Joan Carles Massot, presidente de JARC, considera que crear una certamen agrario solo para el sector es “un paso más hacia su profesioalización”. Es más, considera que “es la única solución, porque Lleida necesita una feria agraria más profesional y que potencie también la digitalización y la bioeconomía”. Además, señala que es imprescindible que esté oranizada también de manera más especializada y que ofreza el máximo de servicios para los expositores.

Por su parte, el presidente de Asaja, Pere Roqué, remarca que desde hace tiempo se estaba evaluando la posibilidad de separar el certamen agrario destinado al público profesional para darle mas entidad y destaca que la nueva feria de noviembre se celebrará con toda probabilidad entre semana. Asegura que con esta decisión “nos pondremos a nivel europeo”, se dará más visibilidad al certamen y se podrán ofrecer las jornadas técnicas en un horario más compacto. Subraya que este cambio invitará a incrementar la participación internacional y el salón podrá “volver a ser el centro donde dar visibilidad a toda la producción y la maquinaria de cara al comprador”.

Los patrones de la Fira de Lleida, Paeria, Diputación, Generalitat y Cámara de Comercio deberán ratificar la propuesta, aunque todo apunta a que no habrá objeciones (ver desglose).

Reclaman más apoyo de la Generalitat y del Estado

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, aseguró ayer que el cambio de formato de Sant Miquel “es una apuesta valiente ”, y pidió a Generalitat y Estado que se impliquen más con el certamen. “Si realmente creemos que las ferias son clave para el desarrollo de Lleida debemos implicarnos todas las administraciones”, dijo Talarn. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Jaume Saltó, también alabó el cambio. “Los expositores nos pedían una feria profesional entre semana y tras encargar un estudio este nos decía que la mejor fecha era noviembre porque no había ferias agrícolas”, dijo Saltó. Añadió que la feria profesional tendrá no se llamará Sant Miquel “y dará mejores prestaciones a los expositores, mientras que la feria de septiembre será multisectorial”. La delegada del Govern, Nùria Gil, considera que el cambio será beneficioso porque por una parte “continuará el encanto de la feria popular”. La portavoz del PSC en la Paeria, Cristina Morón, dijo que el cambio de formato de la feria “era un impulso necesario que permitirá dar cabida a todos los expositores, mientras que la otra feria tendrá un caliz más popular”. El director de Fira de Lleida prefirió no hacer declaraciones.

La Federación vecinal recuerda la gran asistencia de visitantes

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró, cree que el cambio de paradigma con la Fira de Sant Miquel responde a una necesidad del propio sector de impulsar la profesionalización del certamen. A falta de un análisis más a fondo en el seno de la FAV, Baró defiende a nivel pesonal que un certamen agrario destinado solo al público especializado podría mejorar su competitividad, incluso a nivel mundial. Asimismo, recuerda que Lleida es una ciudad de servicios y que Sant Miquel suele registrar una buena asistencia de público que no pertenece al sector agroalimentario, por lo que ve necesario mantener un certamen popular.