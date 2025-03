Demanda de flexibilidad en la jornada laboral para la agricultura

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales fue ayer uno de los temas protagonistas en el arranque de la Asamblea Electoral de ATA. En este foro se recordó el dictamen emitido por el Consejo Económico y Social sobre el proyecto estrella del ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Entre otros puntos, el CES aconseja incluir en la norma un marco “más flexible” para hacerla efectiva, algo que ve especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades, como el caso de la agricultura. Así lo recordó ayer el presidente de la organización de autónomos leridana AMALL y líder de Asaja en Catalunya, Pere Roqué, presente en la asamblea. En la misma línea, otras fuentes del sector agrario advirtieron que la implantación de las 37,5 horas en el caso de las fincas de fruta tiene diversos efectos. Por una parte, el incremento de costes, pero, por otra, multiplica las dificultades para cubrir la mano de obra suficiente, un déficit que se agrava año tras año.

La ministra, por su lado, pidió a la asamblea “modernizar” la pequeña empresa, para lo que recordó los 300 millones de euros en ayudas directas que el ministerio de Trabajo puso a disposición de los pequeños negocios para rebajar la jornada. Apuntó que estas ayudas para la productividad no forman parte del anteproyecto de ley para rebajar la jornada laboral porque la CEOE no se sumó al acuerdo, pero que desde el Gobierno no descartan recuperar en la tramitación parlamentaria de la norma. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó el foro para prometer a los autónomos si gobierna la exención de hacer la declaración a la renta si facturan menos de 12.000 euros y para que los que facturan más, su declaración del IVA y su pago del IRPF sea una vez al año, y no por trimestres.

Lorenzo Amor, reelegido ayer para presidir la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos para un nuevo mandato de cinco años, criticó que a los autónomos se les considere “ciudadanos de segunda categoría”. Además, recriminó al ministerio que no se han leído el informe del CES. Porque es un repaso a lo mal que se han hecho las cosas”, dijo.