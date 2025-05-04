Òscar Ordeig, conseller de agricultura: «Necesitamos estabilizar las producciones y los costes»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La renta agraria ha crecido un 22,7% en 2024. ¿Cuáles han sido los motivos?

La valoración es positiva: 2023 y 2024 han sido positivos. Ha habido un aumento de producción y de renta, básicamente por la moderación de los insumos y de la inflación. Los costes han bajado, especialmente los fertilizantes y piensos, lo que ha provocado que la renta agraria sea más alta y hemos compensado la gran caída histórica de 2021 y 2022 (años de heladas y sequía). Estamos satisfechos, pero no podemos relajarnos. Debemos protegernos para evitar subidas y bajadas tan bruscas. Necesitamos estabilizar la producción y los costes.

¿Y cómo se consigue?

Necesitamos inversión para producir cultivos, generar conocimiento, innovación, transferencia tecnológica, y movilizar talento para que haya gente que impulse el sector. La renta agraria es el reflejo de todo esto.

Venimos de años difíciles: heladas, aumento de costes, crisis de suministros… 2021 y 2022 fueron la tormenta perfecta. 2024 nos da pistas para saber qué hacer en 2025. Tendremos más agua, se prevé aumento de producción y estabilización de costes. Pero es clave estabilizar tanto producciones como costes.

¿Cómo evoluciona este 2025?

Todo apunta a que será un año con mayor producción. Dejamos atrás la sequía, pero con el cambio climático todo puede pasar en los próximos meses. El mensaje es: vamos bien, pero tenemos deberes pendientes. No podemos confiarnos y debemos invertir más, tanto la administración como el sector privado.

Un ejemplo claro son las granizadas. Aumentar la aportación (de la Generalitat) a Agroseguro de 15 a 30 millones está bien, pero lo importante es garantizar el producto: estabilizar la producción anual. Todo lo que podamos hacer para proteger y estabilizar las producciones agrícolas nos ayudará a estabilizar precios, rentas, calidades y productividad. Esto se debe hacer con el ICF, subvenciones a fondo perdido, fondos europeos, estatales y también inversión privada. Quien no pueda invertir, hay que ayudarle con fórmulas de colaboración. No invertir no es una opción.

Como ocurre con la reciente tormenta de pedrisco...

Las granizadas deberían ser un paradigma del trabajo conjunto entre administración y sector privado. Se ha hecho una modificación de crédito de 30 millones que irá al pleno la próxima semana para su aprobación. Se destinarán a redes antigranizo y riego antihelada, ayudas a fondo perdido a agricultores afectados (más alta si tenían seguro y no pudieron hacer complementaria; menor si no tenían seguro), así como ayudas para cooperativas y centrales.

La producción final del porcino bajó el año pasado porque lo hicieron los precios. ¿Cómo se está comportando este año?

La bajada fue coyuntural, derivada de los mercados internacionales. Veníamos de precios altos y ha sido compensado con la bajada de costes. Lo que preocupa es cómo afectarán los aranceles de EEUU y la guerra comercial con China. Pero debemos centrarnos en lo que depende de nosotros: productividad, eficiencia y calidad. Un producto de calidad, apreciado y con marca es menos sensible a las oscilaciones de precio.

En el sector del aceite hay preocupación por la caída de precios. El futuro del aceite pasa por calidad, no cantidad. Con explotaciones pequeñas, necesitamos marca, DOP, agrupaciones de productores. Y evitar fraude mejorando controles. Debemos estabilizar la producción, con regadío intensivo en olivos. En 2025 se recuperará gran parte de la producción media. Debemos seguir invirtiendo en almazaras, proyectos de cooperación y comercialización conjunta.

¿Qué se puede hacer para apoyar cooperativas más grandes?

En 2024 destinamos 19 millones al plan Impuls Coop (fomentar fusión, cooperación e intercooperación). En 2025 se abrirá otra línea con 15 millones para modernización y relevo generacional. Estamos trabajando caso por caso, cultivo por cultivo. Las cooperativas son clave para el desarrollo rural. Hay que ayudarlas a adaptarse, ser competitivas y seguir 100 años más generando progreso.

Otro de los grandes problemas es la plaga de conejos. ¿Qué más se puede hacer?

Hemos multiplicado por seis las capturas en el primer trimestre. Seguimos estudiando e impulsando nuevas medidas. Esto no se resolverá sin colaboración público-privada: cazadores, administración, agricultores. La fauna es un problema de salud pública, seguridad y daños y La lucha debe ser constante. Las soluciones deben adaptarse a cada territorio: no es lo mismo Lleida que el Pirineo o Collserola.

¿Se valora el uso de biocidas?

Usaremos lo que permita la ley y recomienden los expertos.