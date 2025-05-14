Sexta granizada de la campaña agrícola

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Nueva granizada en Lleida, la sexta contabilizada por la ADV Terres de Ponent de la campaña agrícola que está convirtiendo esta primavera en especialmente tormentosa. Ayer descargó granizo, en general de tamaño reducido y mezclado con agua, en poblaciones como Aspa, Sunyer, Castelldans y Alcanó, según la ADV. De momento, los sucesivos frentes tormentosos registrados en los primeros días de mayo han causado daños en 80.000 hectáreas aseguradas en toda España, según informó ayer Agroseguro. La cifra es provisional, ya que el envío de las declaraciones de daños continuará durante esta semana, una vez los agricultores puedan acceder a las parcelas. En Aragón son 27.000 hectáreas, mientras en Castilla y León llegan a 34.000, en la Comunitat Valenciana a 7.000, en Navarra y La Rioja a 3.200 y en Murcia a 10.000.