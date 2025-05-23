El pedrisco del 19 de abril fue excepcional por el tamaño del granizo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las tormentas de pedrisco son un fenómeno habitual en el llano de Lleida cuando empiezan a subir las temperaturas, pero la registrada el 19 de abril fue excepcional por el tamaño de las piedras, que en algunas zonas llegaron a alcanzar los 3 centímetros –grosor nunca registrado en la demarcación en este mes–, y por la superficie afectada. Así la afirmó ayer la Associació de Defensa Vegetal (ADV) de les Terres de Ponent, que ha elaborado un informe sobre los 8 episodios de pedrisco que la provincia ha sufrido en lo que llevamos de campaña y que han dañado entre 18.000 y 20.000 hectáreas de cultivos, afirmó el vicepresidente de la asociación, Pere Roqué. Para analizar estos episodios, la ADV cuenta con una red de 170 granímetros repartidos en las comarcas del llano que abarcan una superficie de 250.000 hectáreas de cultivo. Los impactos de piedra que recogen se analizan en la Universidad de León. Roqué explicó que para los agricultores esta es una herramienta que permite disponer de datos y justificar los peritaciones de las fincas. Por su parte, Carme Farnell, del Servei Meteorològic de Catalunya, aseguró que hacen falta más estudios para vincular este fenómeno al cambio climático.