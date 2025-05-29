La cosecha de cereal se dispara en Lleida y en forrajes se augura una campaña histórica

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La cosecha de cereales en Lleida se incrementará en esta campaña entre un 35 y un 40% y en el caso de los forrajes se augura unos resultados históricos. Así lo explica el responsable del sector de herbáceos de Unió de Pagesos, Santi Caudevila, que, sin embargo, alerta de los bajos precios en los mercados y los elevados costes, y que se pueden traducir en realidad en números rojos para los agricultores. Caudevila añade que se aprecia solo un descenso de superficie destinada a maíz, pero las estimaciones apuntan a incrementos en el caso de las segundas cosechas.

Remarca los elevados rendimientos que destacan de forma especial en el caso de las fincas de secano. Augura entre 5.000 y 6.000 kilos por hectárea en el caso de la cebada, mientras que en fincas de regadío puede oscilar entre los 8.00 y 9.000. En trigo, prácticamente se igualarían los rendimeintos en ambos casos en tono a los 9.000 kilos, mientras que si se analiza la colza, pueden salir 3.000 o incluso 4.000 kilos por hectárea, frente a un promedio de 4.500 en regadío. En fincas son sistemas de riego se prevén cosechas de 4.000 a 5.000 kilos por hectárea de guisantes y de 7.000 a 8.000 en centeno. Son rendimientos que hacía muchos años que no se alcanzaban.

Pero la campaña no solo destacará por volúmenes, sino también por calidad. “El agricultor que queda en el sector está muy especializado y ha invertido mucho para conseguir esa calidad y sanidad del producto”, apunta el responsable de herbáceos de Unió de Pagesos. Pese a que Lleida ha vivido una primavera muy lluviosa, el sector mantiene a raya problemas que podrían derivarse de las elevadas humedades, como pueden ser los hongos. Por una parte, porque después de años de sequía, las plagas se mantenían controladas y, por otra, por las citadas inversiones en cosecha.

Lleida destina esta campaña 62.636 hectáreas a la producción de trigo, a las que se suman otras 99.669 de cebada, según los registros de la conselleria de Agricultura. En el caso del maíz, estima en 20.659 las hectáreas en las comarcas de Ponent. El pedrisco ha golpeado esta primavera en campos de cereales y en concreto la conselleria de Agricultura tiene contabilizadas 9.910 hectáreas con daños en las producciones. Agroseguro estima que las indemnizaciones por el pedrisco en los campos de Lleida se elevarán a 25 millones de euros, en los que destacan las fincas de fruta y también las de cereales.

Las cotizaciones están hundidas y UP urge a no vender sin precio

Unió de Pagesos alerta de la crisis de cotizaciones que afronta el sector y urge a los productores a “no dejar el cereal sin precio, a no entrar en la dinámica de la fruta” con el polémico sistema de “a resultas”. Así lo advirtió Santi Caudevila, que urgió a los operadores a pactar las condiciones de comercialización de forma clara. El sector afronta la nueva campaña con gran competencia porque, como advierte UP, los grandes productores como Rusia, Argentina, Brasil o EEUU tendrán buenas cosechas. En este contexto se teme la evolución de los precios, que ya es mala en estos momentos. Como ejemplo, la última cotización en Mercolleida valora la tonelada de trigo forrajero nacional en 233 euros, mientras que hace un año alcanzaba los 250. Su valoración ha caído un 6,8%. En la cebada nacional de peso específico 62 se ha pasado de los 226 euros del año pasado a los apenas 220 de este. Supone un 2,6% menos.