Agroseguro empezará a pagar esta semana las indemnizaciones por la granizada del 19 de abril

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha adelantado que Agroseguro empezará a pagar esta semana las indemnizaciones a las fincas con daños de más del 80% por la granizada del 19 de abril. Así lo ha dicho en el marco de la sesión de control del pleno del Parlament. El conseller ha asegurado que esta semana ya cobrarán.

La aseguradora prevé unos 25 millones de euros en indemnizaciones, 22 de los cuales corresponden a frutales y el resto a cereales. Por otra parte, Ordeig ha dicho que "en pocos días" el Govern concretará una línea de agroliquidez a través el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) como reclama el sector. Y ha añadido que se podrán acoger los agricultores para instalar redes antipiedra.

El conseller ha afianzado el compromiso para un programa, que cree que tiene que ser de 5 años, para instalar redes antipiedra. Y ha añadido que se tendría que hacer una cobertura de entre el 40% y el 50% de la superficie de fruta. "Si no, difícilmente podremos resistir las inclemencias del tiempo", ha concluido.