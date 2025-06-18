Plan de acción para apoyar la ganadería extensiva

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Generalitat aprobó ayer en Consell Executiu el Plan de acción de la ganadería extensiva 2025-2028, que contiene 33 medidas orientadas a incentivar esta práctica en el Pirineo y Prepirineo. La iniciativa prevé, por ejemplo, la creación de un observatorio para hacer un seguimiento continuo del sector y formular propuestas de mejora, así como para identificar las explotaciones en riesgo de desaparición a fin de desarrollar medidas de apoyo específicas.

Entre las actuaciones, destaca la simplificación de las ayudas para la ganadería extensiva, priorizarla en los créditos con el Institut Català de Finances (ICF) o la creación de una línea de ayudas para poder hacer frente a la contratación de pastores de montaña para guardar ganado en verano en reservas de la Generalitat. A fin de cubrir todos el Pirineo y Prepirineo y otras áreas donde se puedan ubicar explotaciones de ganadería extensiva, el Govern propone establecer una estructura basada en equipos situados en los Servicios Territoriales o en las oficinas comarcales de La Seu d’Urgell, Tremp, Solsona y Ripoll.

El Govern destaca que la ganadería extensiva “produce alimentos sostenibles, saludables y de calidad, y genera múltiples servicios ambientales”, aparte de ser clave para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos y para la conservación de la biodiversidad.