Una aparatosa tormenta de pedrisco barre el norte del Segrià

El pedrisco volvió a convertirse anoche en protagonista en el norte del Segrià. Después de otra jornada marcada por las altas temperaturas, un frente tempestuoso se tradujo pasadas las 9.30 horas en una nueva tormenta de granizo, la novena de la primavera, en ocasiones muy mezclada con agua. El presidente de Asaja de Lleida y vicepresidente de ADV Terres de Ponent, Pere Roqué, explicó que el frente descargó en poblaciones como Almenar, Alguaire, Torrefarrera y Rosselló, además del norte de Lleida. El tamaño del granizo fue muy variable. Mientras en parte de l'Horta, buena parte era similar a lentejas mezcladas con agua, en Alguaire se tenía constancia de trozos de hielo con diámetros de una moneda de euro y también de unos dos centímetros en la partida de Butsènit en Lleida.

Los payeses revisarán hoy sus fincas para analizar posibles afectaciones, mientras anoche Pere Roqué advertía que la zona afectada es muy amplia y que se trata de poblaciones que cultivan tanto fruta de pepita como de hueso. Teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra la campaña, muy adelantada en ciertas especies y variedades, “los daños pueden ser muy importantes, incluso más que en la gran tormenta del mes de abril”.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, había anunciado justo el miércoles que Agroseguro empezará a pagar esta semana las indemnizaciones en las fincas con daños de más del 80% por la granizada del 19 de abril. El pool asegurador prevé destinar unos 25 millones de euros en indemnizaciones, 22 de los cuales corresponden a frutales y el resto a cereales. Por otro lado, Ordeig dijo que “en pocos días” el Govern concretará una línea de agroliquidez a través del Institut Català de Finances (ICF) como reclama el sector. Añadió que se podrán acoger a los agricultores para instalar redes antipiedra. El pedrisco de ayer se produce en un momento en el que los mercados estaban respondiendo en buena medida a las expectativas de precios de la fruta.