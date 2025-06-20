La granizada ocasiona daños de hasta el 60% en más de 1.000 hectáreas de frutales del Segrià y la Noguera

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La tormenta de este jueves por la noche , acompañada de piedra y granizo, ha ocasionado daños de hasta el 60% en unas 1.120 hectáreas de cultivos de fruta dulce que se encontraban en plena recolección en varios municipios del Segrià y la Noguera, según las primeras estimaciones del Departamento de Agricultura. Les afectaciones más graves se concentran en el municipio de Alguaire, donde hay unas 240 hectáreas de frutales con daños que oscilan entre el 50 y el 60%, y en algunos casos sobre zonas donde ya granizó solo hace un mes. En el caso del cereal, no se observan daños muy significativos, que lleguen al 15 o al 20%. La tormenta se inició en la zona norte del Segrià y descargó inicialmente piedra seca de hasta 3 centímetros de diámetro.

El frente se dirigió entre el sur del municipio de Almenar y hasta la ciudad de Lleida, afectando a los municipios de la Portella y Albesa, en la Noguera. Después de descargar piedras de grandes dimensiones sobre todo al municipio de Alguaire, perdió intensidad a medida que avanzaba sobre los municipios de Rosselló, Torrefarrera, Alpicat y parte de Lleida, donde cayó granizo mezclado con agua, de hasta medio centímetro de diámetro.

Posteriormente, la tormenta se volvió a intensificar en el sur del municipio de Lleida, entre la partida de Butsènit y el municipio de Alcarràs, soltando piedras grandes en algunas zonas y poca cantidad, hasta llegar a afectar a los municipios de Albatàrrec, Montoliu y Sudanell, en grado más bajo.

Según Agricultura, el cultivo de la fruta dulce, ya en recolección, es el más afectado con daños elevados en el municipio de Alguaire, donde ya granizó hace un mes y donde los campos que no se vieron afectados podrían llegar ahora a daños del 60%. Las zonas donde ha caído menos cantidad de piedra, aunque de tamaño grande, tendrán daños de entre el 20 y el 40%.

Afectaciones por municipios

La primera valoración de Agricultura señala afectaciones del 50-60% en 35 hectáreas de fruta dulce de Almenar y 240 hectáreas de Alguaire; del 30-40% en 60 hectáreas de Albesa, 50 hectáreas de la Portella y 50 hectáreas del municipio de Lleida; y afectaciones del 10-30% en 75 hectáreas de Rosselló, 60 de Torrefarrera, 85 de Alpicat, 250 de Lleida, 105 de Albatàrrec, 70 de Montoliu de Lleida y 40 de Sudanell.

Por su parte, el presidente de Asaja, Pere Roqué, ha señalado que en la partida de Butsènit de Lleida la piedra superó los 3 centímetros de diámetro y ha valorado que la novena tormenta de piedra de la primavera agrava la devaluación de hectáreas de producción de fruta dulce en el llano de Lleida. El sector está ahora a la espera de que Agroseguro inicie el peritaje de los daños.