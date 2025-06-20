Una aparatosa tempesta de pedra escombra el nord del Segrià
Descarrega a Almenar, Alguaire, Torrefarrera, Rosselló i el nord de l’Horta de Lleida
La pedra va tornar a convertir-se aquest dijous a la nit en protagonista al nord del Segrià. Després d’una altra jornada marcada per les altes temperatures, un front tempestuós es va traduir passades les 9.30 hores en una nova tempesta de granís, la novena de la primavera, en ocasions molt barrejada amb aigua. El president d’Asaja de Lleida i vicepresident d’ADV Terres de Ponent, Pere Roqué, va explicar que el front va descarregar en poblacions com Almenar, Alguaire, Torrefarrera i Rosselló, a més del nord de Lleida. La mida del granís va ser molt variable. Mentre en part de l’Horta, bona part era similar a llenties barrejades amb aigua, a Alguaire es tenia constància de trossos de gel amb diàmetres d’una moneda d’euro i també d’uns dos centímetres a la partida de Butsènit a Lleida.
Els pagesos revisaran avui les finques per analitzar possibles afectacions, mentre ahir a la nit Pere Roqué advertia que la zona afectada és molt àmplia i que es tracta de poblacions que conreen tant fruita de llavor com de pinyol. Tenint en compte el moment en què es troba la campanya, molt avançada en certes espècies i varietats, “els danys poden ser molt importants, fins i tot més que en la gran tempesta del mes d’abril”.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, havia anunciat just dimecres que Agroseguro començarà a pagar aquesta setmana les indemnitzacions a les finques amb danys de més del 80 per cent per la calamarsada del 19 d’abril. El pool assegurador preveu destinar uns 25 milions d’euros en indemnitzacions, 22 dels quals corresponen a fruiters i la resta a cereals.
D’altra banda, Ordeig va dir que “en pocs dies” el Govern concretarà una línia d’agroliquiditat a través de l’Institut Català de Finances (ICF) com reclama el sector. Va afegir que s’hi podran acollir els agricultors per instal·lar xarxes antipedra. D’altra banda, la pedra d’ahir es produeix en un moment en què els mercats estaven responent en bona mesura a les expectatives de preus de la fruita