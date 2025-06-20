La pedregada ocasiona danys de fins al 60% en més de 1.000 hectàrees de fruiters del Segrià i la Noguera
La tempesta d'aquest dijous a la nit deixa pedres de fins a tres centímetres de diàmetre, segons Agricultura
La tempesta d'aquest dijous a la nit, acompanyada de pedra i calamarsa, ha ocasionat danys de fins al 60% en unes 1.120 hectàrees de cultius de fruita dolça que es trobaven en plena recol·lecció en diversos municipis del Segrià i la Noguera, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. Les afectacions més greus es concentren al municipi d'Alguaire, on hi ha unes 240 hectàrees de fruiters amb danys que oscil·len entre el 50 i el 60%, i en alguns casos sobre zones on ja va pedregar tot just fa un mes. En el cas del cereal, no s'observen danys molt significatius, que arribin al 15 o al 20%. La tempesta es va iniciar a la zona nord del Segrià i va descarregar inicialment pedra seca de fins a 3 centímetres de diàmetre.
Agricultura i ramaderia
Una aparatosa tempesta de pedra escombra el nord del Segrià
Segre
El front es va dirigir entre el sud del municipi d'Almenar i fins a la ciutat de Lleida, afectant els municipis de la Portella i Albesa, a la Noguera. Després de descarregar pedres de grans dimensions sobretot al municipi d'Alguaire, va perdre intensitat a mesura que avançava sobre els municipis de Rosselló, Torrefarrera, Alpicat i part de Lleida, on va caure calamarsa barrejada amb aigua, de fins a mig centímetre de diàmetre.
Posteriorment, la tempesta es va tornar a intensificar al sud del municipi de Lleida, entre la partida de Butsènit i el municipi d'Alcarràs, deixant anar pedres grans en algunes zones i poca quantitat, fins a arribar a afectar els municipis d'Albatàrrec, Montoliu i Sudanell, en grau més baix.
Segons Agricultura, el cultiu de la fruita dolça, ja en recol·lecció, és el més afectat amb danys elevats al municipi d'Alguaire, on ja va pedregar fa un mes i on els camps que no se'n van veure afectats podrien arribar ara a danys del 60%. Les zones on ha caigut menys quantitat de pedra, encara que de mida grossa, tindran danys d'entre el 20 i el 40%.
Afectacions per municipis
La primera valoració d'Agricultura assenyala afectacions del 50-60% en 35 hectàrees de fruita dolça d'Almenar i 240 hectàrees d'Alguaire; del 30-40% en 60 hectàrees d'Albesa, 50 hectàrees de la Portella i 50 hectàrees del municipi de Lleida; i afectacions del 10-30% en 75 hectàrees de Rosselló, 60 de Torrefarrera, 85 d'Alpicat, 250 de Lleida, 105 d'Albatàrrec, 70 de Montoliu de Lleida i 40 de Sudanell.
Per la seva banda, el president d'Asaja, Pere Roqué, ha assenyalat que a la partida de Butsènit de Lleida la pedra va superar els 3 centímetres de diàmetre i ha valorat que la novena tempesta de pedra de la primavera agreuja la devaluació d'hectàrees de producció de fruita dolça a la plana de Lleida. El sector està ara a l'espera que Agroseguro iniciï el peritatge dels danys.