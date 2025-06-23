Calculan daños de entre el 70 y el 100% en el cereal de la Segarra por la granizada del domingo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La tormenta con piedra que cayó el domingo por la tarde barriendo puntos de las comarcas del llano de Lleida provocó importantes daños en el cereal de diferentes municipios de la Segarra como Sant Guim de la Plana, Sant Ramon o Sant Guim de Freixenet. Ramon Gomà, agricultor afectado y miembro de Asaja, ha explicado que la afectación podría ir entre el 70 y el 100% en función de cada finca y ha lamentado que hacía pocos días que habían empezado a segar la cebada y el trigo.

Los agricultores de la zona arrastraban tres años malos, con producciones que justo superaban los 1.000 kilos por hectárea y, este año, gracias a las lluvias de la primavera, se estaban haciendo cosechas de hasta 6.000 kilos por hectárea. Ahora han tenido que parar máquinas y esperar a los peritos de Agroseguro.

Según Gomà, la mayoría de agricultores que cultivan cereal en la Segarra tienen seguro por fuego y piedra, pero el problema es que muchos aseguran por debajo del valor real de la producción ya que después de tres años con sequía, no se quieren arriesgar. Eso hace prever que por mucho que a Agroseguro los indemnice, la cifra no sea suficiente para cubrir costes.

La de este domingo es la décima granizada que afecta a las comarcas de Lleida desde el pasado 19 de abril por este motivo, desde Unió de Pagesos (UP) han pedido al Departamento de Agricultura que valore los daños con urgencia para poder compensar a los productores afectados en el IRPF.