Las organizaciones tildan de ejemplar la campaña agraria

La campaña agraria de este año en la demarcación de Lleida está transcurriendo sin incidentes de gran relevancia tanto a nivel de seguridad como a nivel laboral, según se puso de manifiesto ayer durante la reunión de la comisión de coordinación de seguimiento de la misma convocada por la delegación territorial del Govern. Las organizaciones agrarias insistieron en destacar que la gestión que hacen los agricultores del territorio es “ejemplar”, ya que cumplen a rajatabla con todas las obligaciones laborales y sociales con los temporeros y los otros trabajadores, y denunciaron que la Inspección de Trabajo los intente presionar y criminalizar cuando su personal llega a las fincas acompañados por agentes de la Guardia Civil para comprobar la situación de los trabajadores. En este sentido, el presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, afirmó que “la campaña de la fruta dulce en Lleida es ejemplar y un espejo frente al resto de campañas que se hacen en España”. Por su parte, Néstor Serra, coordinador de la organización agraria de Unió de Pagesos en el Segrià, pidió poner el foco en las ETT, que “son las que cometen más irregularidades”. También solicitaron que hagan públicos los datos de las inspecciones.