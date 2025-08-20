Agua con electrólitos para los temporeros de la fruta

Publicado por redacció / acn Creado: Actualizado:

Investigadoras de la Universidad de Lleida (UdL) han monitorado durante tres semanas a una decena de trabajadores de la campaña de la fruta en Térmens para mejorar su hidratación. En concreto, estudian si proporcionando cada hora agua mezclada con electrólitos, es decir, sodio y potasio, mejora el estado de deshidratación de los temporeros. Aunque todavía es pronto para saber los resultados definitivos, los primeros estudios preliminares van en esta línea. La actuación forma parte del proyecto Hidroponent, que el año pasado también recogió datos de los trabajadores. Estas mostraron que la mitad presentaba signos de deshidratación. El objetivo del estudio es, a partir de los datos recogidos, crear pautas de hidratación.

La primera fase del proyecto se realizó el verano pasado y consistió en la recogida de datos básicos de los trabajadores, como la pérdida de agua y electrólitos a partir del sudor, su temperatura corporal o la tensión arterial.

En el primer caso, las investigadoras no incluyeron ninguna pauta y los resultados analizados mostraron que la mitad de los trabajadores presentaban síntomas de deshidratación y que un 75% había perdido sodio. No eran síntomas clínicos, aunque la investigadora responsable, Judith Roca, ha explicado que la deshidratación puede derivar más tarde en problemas crónicos, como la insuficiencia renal o problemas cardiovasculares.

A diferencia del año pasado, sin embargo, en esta segunda fase las investigadoras les han facilitado cada hora agua fresca enriquecida con electrólitos y han hecho un seguimiento de su respuesta física a la pérdida de líquidos y sodio durante la jornada laboral.

El seguimiento se hizo durante las dos últimas semanas de julio y la primera de agosto, coincidiendo con los días de más calor, y los primeros resultados preliminares señalan como las personas que no siguen la pauta de agua con electrólitos pierden más sodio y potasio que el resto de trabajadores que la siguen. "Por lo tanto, prevemos que cuando analizamos los resultados podamos ver que los electrólitos aportan esta necesidad de reducir esta deshidratación que acabamos sufriendo todos cuando nos exponemos a altas temperaturas durante mucho rato al aire libre", ha explicado la investigadora del proyecto Anna Espart.

Los resultados del estudio servirán para elaborar recomendaciones que ayuden a garantizar unas condiciones de trabajo más seguras y saludables en el campo, especialmente ante el calentamiento global y los episodios de calor extremo.