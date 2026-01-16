Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El parking subterráneo del Carrefour del Passeig de Ronda de Lleida empezó a ser de pago el pasado lunes para los no clientes del hipermercado, con precios de 0,05 euros por minuto y 3 euros por hora.

Las primeras dos horas son gratis si se presenta el ticket al salir, y si la compra es superior a 20 euros se dispone de otra hora gratuita. Las barreras que regulen el acceso fueron instaladas hace varias semanas, pero no entraron en funcionamiento hasta principios de esta semana.

Personas que trabajan en el entorno del hipermercado, entre la Mariola y Joc de la Bola, han solicitado a Carrefour que cree un “abono” con tarifas más bajas para los trabajadores de la zona, ya que “su parking tiene muchas plazas, nunca está lleno y las calles cercanas están repletas de zona azul o verde”, afirma una usuaria que presentó la petición a Carrefour el pasado 22 de diciembre.