SEGRE

AGRICULTURA

Núria Gil analiza con UGT la marcha de la campaña agraria

Ramon Moreno, Joana Mor, Núria Gil y Antonia Fuentes. - DELEGACIÓ DEL GOVERN

Ramon Moreno, Joana Mor, Núria Gil y Antonia Fuentes. - DELEGACIÓ DEL GOVERN

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil Sisó, mantuvo ayer una reunión de trabajo con la dirección de UGT de Lleida, encabezada por Joana Mor, secretaria general, acompañada de Ramon Moreno, vicesecretario general, y Antonia Fuentes, responsable de prevención de riesgos laborales de la Federación de Industria y Agricultura.

El encuentro se centró en el análisis del desarrollo de la campaña agraria y en la situación de los temporeros.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking