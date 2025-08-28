Núria Gil analiza con UGT la marcha de la campaña agraria

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil Sisó, mantuvo ayer una reunión de trabajo con la dirección de UGT de Lleida, encabezada por Joana Mor, secretaria general, acompañada de Ramon Moreno, vicesecretario general, y Antonia Fuentes, responsable de prevención de riesgos laborales de la Federación de Industria y Agricultura.

El encuentro se centró en el análisis del desarrollo de la campaña agraria y en la situación de los temporeros.