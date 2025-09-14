DOP Les Garrigues opta por estar en la nueva Sant Miquel no profesional

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La reconvertida Fira de Sant Miquel, que se celebrará del día 27 al 29 de este mes, ha sido bautizada como MOS y definida por Fira de Lleida como “un espacio lleno de experiencias por compartir: degustaciones, maridajes, talleres, showcooking, la hora del vermut, tardeo con DJ y mucho más”. Aunque los participantes y actos aún no han sido anunciados, la DOP Les Garrigues confirmó su presencia y explicó que tendrá un estand donde ofrecerá presentaciones al público y otras actividades.

Así, la primera denominación de origen protegida (DOP) alimentaria reconocida en España se decanta por la ‘primera’ Fira de Sant Miquel, que será más gastronómica y popular. Las actividades lúdicas se separarán por primera vez de las puramente agrarias, que contarán con un nuevo salón propio previsto en noviembre y del que aún no se conocen detalles. De este modo se espera que sea más competitivo, al no coincidir con otros eventos del mismo ámbito en otras ciudades.

El sector del motor también será protagonista en la reconvertida Fira de Sant Miquel, que contará con el primer Saló de l’Automòbil de Lleida. El recinto de la Fira se llenará con más de 600 vehículos nuevos expuestos que tendrán precios de entre 10.000 y 150.000 euros. Habrá sorteos y se podrán testar las nuevas tecnologías, como los coches électricos e híbridos, y se habilitará un circuito urbano para probarlos. Lo organiza la Associació Provincial d’Empreses de l’Automoció.