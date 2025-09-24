Pomona produce 1,5 millones de kilos de fruta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Pomona Fruits, con una superficie de cultivo de 30 hectáreas, produce 1.500.000 kilos de manzanas y peras ecológicas y comercializa entre un 50 y un 60 por ciento de la producción en tiendas ecológicas especializadas de toda Catalunya, así como entre un 20 y un 30% en el resto del Estado. Una parte de la producción de peras ecológicas, entre un 10 y un 15%, viaja a Alemania y Dinamarca cuando los productores locales han finalizado la comercialización de su producción. Tiene una plantilla de una docena de trabajadores y llega a la treintena en periodo de recolección de la fruta. Así lo explicó la empresa al subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, que visitó las instalaciones de Ivars d’Urgell. Pomona Fruits ha sido premiada recientemente por el ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas por su excelencia a la innovación en la actividad agrícola.