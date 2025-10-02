El IRTA presenta una variedad de almendra en Fruit Attraction

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El IRTA presentó ayer en Fruit Attraction la nueva variedad de almendra Divina, fruto de más de una década de investigación. Combina un alto valor nutricional con características agronómicas clave, como la floración extra tardía, la autofertilidad y una elevada productividad, pensadas para responder a la creciente demanda de alimentos saludables. “Con Divina damos un paso más en la transformación del cultivo del almendro, ofreciendo al sector una variedad pensada para responder a las necesidades de los productores y de la industria, pero también a las expectativas de los consumidores”, destacó Xavier Miarnau, investigador especialista en almendro del programa de Fructicultura del IRTA. Destaca por su alto contenido en fibra, grasa y ácido oleico, contribuyendo a un mejor perfil nutricional. También ofrece un excelente comportamiento industrial, garantizando una buena aptitud para el procesado. Divina se presenta junto al portainjerto Intensia, desarrollado también por el IRTA y ahora disponible comercialmente. El Institut presentó también otros avances. Son GreenTray®, un sistema de cultivo in vitro; Irridesk®, una herramienta digital que integra datos meteorológicos, sensores y teledetección; y Almond Grove Assessors, la nueva spin-off del IRTA que ofrece servicios de asesoramiento técnico y agronómico.