Mercolleida crea la primera lonja estatal de grasa y harina animal

Un momento de la primera reunión de la junta de precios de grasas y harinas animales de Mercolleida. - PAU PASCUAL

Mercolleida puso ayer en marcha la primera junta de precios estatal específica para el sector de las grasas, los subproductos animales y los fertilizantes, un hito que consolida a la entidad leridana como referente agroalimentario en España.

La sesión inaugural reunió a 11 empresas, que abarcan toda la cadena de valor (productoras, consumidoras, exportadoras, importadoras y compañías energéticas), que representan entre el 50 y el 60% de la producción estatal de estos subproductos.

Entre los operadores figuran fabricantes de piensos, plantas de transformación (rendering), productores de biodiésel y fabricantes de pet food. También participa Repsol, reflejando el creciente peso del sector energético en el uso de grasas para biocombustibles y permitirá incorporar referencias de mercado internacionales.

El presidente de Mercolleida y alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destacó que hasta ahora las cotizaciones se referenciaban a medias mensuales entre Barcelona y Lleida, pero la nueva lonja dará transparencia y estructura al mercado. Se trabajará con dos precios de referencia: uno en destino Lleida y otro Ex Works (salida de fábrica), que permitirá una homogeneización a escala estatal.

Por su parte, el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, subrayó que el sector, históricamente poco visible por su vinculación a residuos y despojos, es clave para la ganadería y la economía circular. Las plantas de rendering transforman los subproductos no destinados al consumo humano (categoría Sandach) en materias para piensos y biodiésel. El auge del pet food y los biocombustibles ha encarecido las harinas y grasas, desplazando al pienso como comprador principal, por lo que la nueva junta pretende aportar referencias claras de mercado, matizó Bergés.

La nueva junta de precios, que se reunirá todos los viernes via telematica y presencial, está dividida en dos bloques. El primero corresponde al de las grasas y harinas, formada por 8 empresas que representan de forma equitativa tanto a la parte compradora (Cegeco, Corporación Alimentaria Guissona, Piensos Costa y Repsol) como a la vendedora (Bioscor, Gracesa, Proteínas y Derivados y Valgrasa). El segundo bloque es el de las harinas de proteína animal y lo componen la parte compradora (Affinity, Corporación Alimentaria Guissona, y Cotècnica) y la vendedora (Bioscor, Gracesa, Proteínas y Derivados, Saria y Valgrasa).