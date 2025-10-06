Ordeig defiende la actuación con la Dermatosis Nodular

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, defendió ayer que hubiera sido “absurdo” comprar vacunas o haber tomado medidas restrictivas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa cuando no existían casos declarados en la Península. Así se pronunció ayer después de haber recibido críticas por “falta de previsión” por parte de Unió de Pagesos o el Gremi de la Pagesia tras la detección de un primer foco de esta enfermedad en una granja de vacuno del Alt Empordà. Explicó que la UE no permite aplicar restricciones sin ningún contagio. Con todo, poco después confirmó que Agricultura garantizará la vacunación del vacuno de las zonas afectadas a quien lo solicite. Ordeig apuntó que el foco pudo provenir de “una mosca o un residuo en el transporte” y aseguró que tras la detección de focos en Francia e Italia se “extremaron las precauciones”.

Por su parte, el sector confía en que la enfermedad no siga propagándose. “Hemos hecho un buen trabajo de prevención”, apuntó el presidente de Asoprovac, Ricard Gòdia. Por su parte, el presidente de Jarc, Juan Carles Massot, aseguró que, de no expandirse, el sector en Lleida no se verá en un principio perjudicado.