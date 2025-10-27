El Gremi de la Pagesia lanza un ultimátum a Generalitat y Estado y exige "medidas efectivas" contra la dermatosis

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Gremi de la Pagesia Catalana ha lanzado un ultimátum a Generalitat, Estado y Comisión Europea y da un plazo de diez días para aplicar "medidas inmediatas y efectivas" contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC). En un comunicado, el Gremi alerta de que "la crisis de la DNC se encuentra lejos de estar bajo control". Por eso, avisan de que empiezan a hacer "pequeñas acciones reivindicativas para mostrar el rechazo a la mala gestión de las tres administraciones". Unas protestas que "aumentarán de intensidad" si no atienden sus peticiones. El Gremi considera que hay una "desorganización" en el sistema que "no permite avanzar a la velocidad necesaria" para afrontar la situación "con garantías".

En concreto, el Gremi de la Pagesia reclama "parar los vacíos sanitarios" y da dos días al Departamento para "poner orden en su base de datos": "Actualizarla y eliminar del listado de vacunación todas aquellas granjas inactivas, vacías o dadas de baja, con el fin de garantizar que los porcentajes de animales y explotaciones sean reales y no ficticios".

También quieren que la Generalitat asuma la gestión directa de la vacunación y "acelere el proceso, fijando diez días para que el 100% de los animales de los radios afectados por la enfermedad estén vacunados.

En el comunicado, instan al Ministerio a agilizar las valoraciones de los huecos sanitarios y dan el mismo plazo de tiempo para comunicar "oficialmente" los importes de indemnización por cada concepto. También exigen al gobierno español que Cataluña "tenga libertad" para decidir el mejor plan de vacunación y de autoprotección ante la crisis.

Finalmente, reclaman a la Comisión Europea que revise los protocolos que está imponiendo actualmente porque creen que son "desproporcionados": "Cada zona tiene sus características propias, su climatología y su sistema productivo, y por lo tanto las medidas para afrontar esta crisis se tienen que poder adaptar a criterio de cada territorio".

Por todo eso, remarcan que Revolta Pagesa pone en marcha una campaña de "pequeñas acciones reivindicativas" y señalan que, si pasados diez días no han obtenido "los resultados esperados", las acciones "aumentarán de intensidad".